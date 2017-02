Hazaszállíthatják Veronából a kómából felébresztett sérültet

Jövő héten talán újabb sérült jöhet haza

Pénteken egyeztetnek az egyik Veronában ápolt sérült hazaszállításáról; ő az a 30 év körüli férfi, akit kedden felébresztettek a kómából - erről Tamás Róbert, az MH Egészségügyi Központ-Honvédkórház orvosigazgatója beszélt szerdán újságíróknak.Elmondta: a sérültet várhatóan a jövő héten szállíthatják haza. Hozzátette, állapota javult, és a szüleivel is tudott kommunikálni. Műtétet hajtottak rajta végre, de állapota megengedi, hogy tervezzék a hazaszállítását.Tamás Róbert beszámolt arról is, hogy kedden a Honvédkórházban jelenleg ápolt két beteg - egy 50 év körüli nő, valamint egy 50 év körüli férfi - beavatkozáson esett át, a következő napokban dől el, hogy szükség lesz-e továbbiakra.A veronai buszbaleset Honvédkórházba került négy sérültje közül ketten múlt hétfőn hagyhatták el az intézményt. Ők azok a sérültek, akik utoljára érkeztek a budapesti kórházba, egyikük koponyaalapi, a másik csuklótörést szenvedett.Utóbbival kapcsolatban az orvosigazgató szerdán azt mondta: a sérültet járóbetegként kezelik, esetében is később dől el, hogy az égési sérülése miatt szükséges-e újabb beavatkozás.Január 20-án éjjel az olaszországi Verona közelében szenvedett balesetet egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott. A halálos áldozatok földi maradványait szombaton szállították haza.