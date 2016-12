Hazatértek a Szerbiában és Macedóniában szolgálatot teljesítő rendőrök

A főkapitány az ünnepélyes fogadáson elmondta: a kiküldetés alatt Szerbiában 102, Macedóniában pedig 377 határsértőt fogtak el.



Idén összesen 385 magyar rendőr látott el határrendészeti feladatot külföldön, míg Magyarországon 472 külföldi rendőr és határőr dolgozott.



"A nemzetközi összefogásnak, a szigorú határrendészeti intézkedéseknek köszönhetően a balkáni útvonal ellenőrzése ebben az évben jelentősen, minőségében is megváltozott" - hangsúlyozta.



2016-ban eddig 18 ezer 200 olyan illegális bevándorlót fogtak el, akik Magyarországra próbáltak bejutni. Ez 95,4 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi évben volt - mondta.



Július eleje, vagyis a határrendészeti tevékenység szigorítása óta több mint 18 ezer főt akadályoztak meg a rendőrök és a katonák abban, hogy illegálisan Magyarország és így az Európai Unió területére lépjenek.



Megjegyezte, hogy a migránsok aktivitása továbbra is magas a magyar-szerb zöldhatáron, csütörtökön például 185-en próbáltak meg bejutni az országba.



"A rendőrök és a katonák nagy hatásfokkal, feszesen látták el és látják el az államhatár védelmét" - hangsúlyozta a főkapitány.



Megjegyezte azt is, hogy az ünnepi időszakban is több ezer rendőr és katona teljesít szolgálatot a magyar-szerb határon, és folytatódnak a külföldi missziók is. A jövő év elején újabb rendőri kontingens utazik majd Macedóniába a helyi rendvédelmi erők munkájának támogatására.