Helikopteres jelenet Linda Hamiltonnal? - videón, fotókon a Terminátor komáromi forgatása

"A film komáromi jelenetei a Texasi El Paso-ban fognak játszodni, a képeken jol kivehető hogy a rendőrautókra El Paso Police van írva" - tette hozzá olvasónk.

Ahogy arról a korábban beszámoltunk, Komáromban, a volt Nokia-gyárban is vesznek fel jeleneteket az új Terminátor-filmhez, amelyben nemcsak Arnold Schwarzenegger, hanem a Sarah Connort alakító Linda Hamilton is szerepelni fog.A stáb már forgat, egy olvasónk videót is készített a helyszínen. Beszámolója szerint Linda Hamiltonhoz lesz köze ennek a helikopteres jelenetnek.