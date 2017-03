Helikopterleszállót épít a birtokán Lajcsi

Galambos Lajos „hétmérföldes" birtoka immár két éve szerepel rendszeresen az újságokban, ide másztak be 2015 októberében a kommandósok, akik áramlopás és vesztegetés gyanújával börtönbe is vitték a ház urát. Érthető hát, hogy ha valami mozgást észlelnek a szomszédok, azonnal összesereglenek.– Gépek zajára ébredtünk, egyik napról a másikra kezdődött a lázas munka – mondja a Borsnak az egyik közelben lakó. – Megnéztük, mi történik, azt láttuk, hogy a Lajcsi birtoka mellett fekvő hatalmas szántót elkezdték körbekeríteni. Akácoszlopokat vernek a földbe, és drótot is hoznak, de hallottuk, hogy a kertészek azt beszélik, szélfogó sövény is lesz, így nem volt nehéz kitalálni, hogy egy helikopterleszálló készül – magyarázza olvasó-riporter.– Azért kerítem körbe, mert rendszeres volt itt az illegális szemétlerakás, és a házamnak is nagyobb biztonságot szeretnék – mondta a Borsnak Lajcsi. – De ha már építkezünk, akkor gondoltam, legyen hasznos a munka, tényleg lesznek szélfogó növények, mert bármikor leszállhat itt egy helikopter. Nem nagy beruházás ez, pár százezer forintból megvan, a birtok értékét viszont nagyban növeli – tette hozzá Lajcsi.