Hét és fél év fegyházbüntetésre ítélték a Szentendrei úti gázolót

A férfi a vád szerint tavaly márciusban a gépkocsijával nagy sebességgel, ittasan belerohant az előtte álló autóba a fővárosi Szentendrei úton, emiatt a másik járműben ketten meghaltak. A baleset egyik áldozata Janza Richárd ifjúsági világbajnok kajakos volt.



Az ügyészség halált okozó ittas járművezetés bűntettével vádolta meg a férfit.



Az Index.hu beszámolója szerint a hét és fél év fegyházbüntetés kiszabása mellett a férfit örökre eltiltották a vezetéstől. Beleszámít a büntetésbe az az időszak is, amit eddig előzetes letartóztatásban töltött.



A hírportál beszámolója szerint a szerdai tárgyaláson a bíróság négy szakértőt hallgatott meg. A két műszaki szakértő szerint azért nem nyíltak ki a légzsákok a fiatalok kocsijában, mert a hátulról érkező ütközést a frontlégzsákok nem észlelték, az oldallégzsákokat működtető elektronikai kábelek pedig elszakadtak az első ütközésben.



A meghallgatott orvosszakérők azt mondták, Janza Richárd esetében a tüdőzúzódás, a máj- és léprepedés mellett a nyaki gerincvelő is roncsolódott, ami már önmagában halálos volt. A mellette ülő fiú számára az első ütközés még nem, de a második már halálos volt, mert hatalmas erővel, oldalról csapódtak neki a betonoszlopnak.



A 24.hu azt írta, perbeszédében az ügyész kiemelte, hogy az útszakaszon maximum óránkénti 70 kilométer volt a megengedett sebesség, a vádlott azonban az esős idő és a csúszós útviszonyok ellenére is több mint dupla ennyivel ment, ráadásul ittasan.



A határozat szerint a balesetet okozó férfi feltételesen csak a büntetés kétharmadának a letöltése után bocsátható szabadon.



Szerdán a vádlottat halált okozó ittas járművezetésben találták bűnösnek. Hogy milyen mértékben volt ittas, abban a bíróság nem foglalt állást.



Kovács József bíró az ítélet indoklásakor azt mondta, súlyosbító körülmény volt, hogy a vádlott ittasan vezetett és a balesetben ketten is meghaltak. Enyhítő körülménynek tekintették, hogy a vádlott bocsánatot kért és vállalta a felelősséget - írta az Index.