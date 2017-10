Hiába Áder vétója, eltörölhetik a kéményellenőrzést

Az Országgyűlés ötnapos üléssel folytatja munkáját a következő két hétben. A képviselők kedden várhatóan figyelmen kívül hagyják Áder János köztársasági elnök politikai vétóját, és megerősítik a családi házak kötelező kéményellenőrzésének eltörlését.



A parlament honlapján elérhető házelnöki napirendi javaslat alapján az ülés hétfőn 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. A végleges napirend elfogadását ezúttal is az interpellációk, majd az azonnali kérdések követhetik.



A Ház kedden szavazhat újra a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött javaslatról, amely eltörölné a családi házak évenkénti kötelező kéményellenőrzését. Az Országgyűlés várhatóan annak ellenére nem változtat korábbi döntésén, hogy az államfő azt írta, a kémények önkéntes alapon történő ellenőriztetése jelentősen növelheti az életveszélyes helyzetek számát.



A képviselők emellett elfogadhatják például a kormány versenyképesség javítását célzó módosításait, továbbá a migráció kezelését érintő változtatásokat is.



A határozathozatalok után tárgyalhatják a választási kampányköltségek átláthatóvá tételéről szóló fideszes indítványt, amely visszafizettetné az állami támogatást a fél százalékos eredményt el nem érő pártokkal.



A csütörtöki napirenden tíz előterjesztés vitája szerepelhet. A Ház több közteherviseléssel kapcsolatos indítványt tárgyalhat, egyebek mellett megkezdődhet általános vita az adózás rendjéről szóló új törvényről.



A képviselők pénteken megemlékeznek a magyar tudomány ünnepéről, majd újabb hat javaslat kerül terítékre. Általános vitát tartanak például a fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztéséről, valamint a Magyar Művészeti Akadémiát és a Nemzeti Földalapot érintő törvénymódosításokról is.



A parlamenti ülés november 6-án, hétfőn érhet véget. Ekkor a második héten megszokott kérdések és azonnali kérdések mellett az LMP kezdeményezésére a devizahitel-károsultak érdekében szükséges lépésekről tarthatnak négyórás politikai vitát.