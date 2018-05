Hidvéghi: a Soros-hálózat minden eddiginél durvább külső nyomásgyakorlást indított az Európai Néppártban a Fidesz ellen

A politikus szerint úgy tűnik, most már európai szinten akarják elmozdítani Magyarországot és a Fidesz-kormányt a "Soros-terv" útjából.



Az európai parlamenti (EP) választáshoz közeledve egyre nagyobb szerepet játszik a bevándorlás témája, ezt egy sor nemzeti választási kampány és eredmény mutatja - mondta, hozzátéve: egyre többen támogatják a magyar álláspontot, amely elutasítja a bevándorlást és nemet mond a kötelező kvótákra.



Orbán Viktor és a magyar kormánypárt a bevándorlásellenes politika határozott és európai szinten egyre befolyásosabb képviselője, ezért "a Soros-hálózat most egy bosszúhadjáratot indított ellenünk" - fogalmazott Hidvéghi Balázs.



Hozzátette: a Soros György által finanszírozott Human Rights Watch (HRW) nevű szervezet kampányával azt akarja elérni, hogy a Fideszt zárják ki az Európai Néppártból, és ezzel a pártcsaládon belül meggyengítsék, elhallgattassák a bevándorlásellenes erőket.



Szerinte így akarják befolyásolni az Európai Néppárt álláspontját és a jövő évi EP-választást is.



A kommunikációs igazgató megjegyezte: a Soros-hálózaton belül is a HRW az egyik legismertebb bevándorláspárti szervezet, amely az elsők között tiltakozott a migráció szervezésének megnehezítését célul tűző "Stop Soros" törvénycsomag ellen is.



"A Fidesz a magyar emberek képviseletére esküdött fel. Tartjuk a szavunkat és az ígéretünket: nem fogjuk engedni, hogy bevándorlóországot csináljanak a hazánkból, és minden eszközt használni fogunk azért, hogy megvédjük az országot" - mondta Hidvéghi Balázs.



Végül hangsúlyozta: küzdeni fognak a "Soros-terv", a bevándorláspárti javaslatok ellen még akkor is, ha ezért "ilyen jellegű nyomásgyakorlást és támadásokat" kapnak európai szinten is.



A kommunikációs igazgató kérdésre közölte, nem látja reális esélyét annak, hogy a Fideszt kizárják az Európai Néppártból.