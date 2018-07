Hidvéghi Balázsi: jobboldal nélkül nincs Európa

Jobboldal nélkül nincs Európa, a jobboldal megerősödésén múlik Európa jövője és identitásának megőrzése is - hangoztatta Hidvéghi Balázs , a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön, a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) Az Európai jobboldal jövője című pódiumbeszélgetésén.Emlékeztetett: az Európai Uniót egyértelműen kereszténydemokrata gondolkodók hozták létre és a nemzetek Európájaként tervezték meg. A Fidesz politikusa szerint azonban ma az emberek jelentős részét nem képviselik a politikai pártok és még kevésbé a brüsszeli elit, hanem választói felhatalmazás nélküli bürokrata elit akarja rájuk erőltetni döntéseit.Hidvéghi Balázs az utóbbi évek legnagyobb válságának nevezte a migrációt, amely rávilágított Európa identitásválságra. Megállapította: Európa alapvető értékeiben bizonytalanodott el, a jobboldal folyamatosan teret veszít, mert a magukat konzervatívoknak, vagy keresztény-demokratáknak vallók egy része sem áll ki saját értékrendje mellett és egyre inkább a liberális világkép tematizálja a közbeszédet.A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint: az új kereszténydemokrácia akkor lehet sikeres, ha visszatalál gyökereihez, az emberekhez és bátran kiáll hagyományos értékrendszere, az isten haza család hármas mellett. Szerinte a jobboldalnak ehhez le kell ráznia magáról a politikai korrektség béklyóját, amely megakadályozza a szabad véleménynyilvánítást, újjá kell születnie, vissza kell nyernie az ellenőrzést saját meggyőződése felett.Gondolatmenetét folytatva Kósa Lajos, a Fidesz országos kampányfőnöke azt a következtetést vonta le: az Európai Uniónak nincs jövője a jobboldal nélkül, vagyis "ha nem a jobboldal nyer, Európa elveszett". A politikus szerint ugyanis a jobboldal jeleníti meg azt, ami az EU tagországaiban közös és a keresztény civilizáció, a családmodell, és a hagyományok tisztelete nélkül Európa legfeljebb egy földrajzi fogalom maradna. Kósa Lajos megállapította: a baloldal folyamatosan támadja ezeket az értékeket, miközben az európai jobboldal hátrál. Szerinte a baloldal azért migránspárti, mert a bevándorlók szavazataival akar egy örökös baloldali többséget bebiztosítanil hiszen a nem keresztény bevándorlók sosem fognak a jobboldalra szavazni.Mivel azonban a végső döntést a demokráciában a választók mondják ki, a jobboldalnak a jövő évi európai parlamenti választásokat kell megnyernie ahhoz, hogy megvédje Európát - tűzte ki a célt a Fidesz kampányfőnöke.A több szakértőt is felvonultató pódiumbeszélgetésen a legnagyobb belgiumi ifjúsági mozgalom vezetőjének szavait is nagy tapssal fogadta a közönség. Dries Van Langenhove, a Shield and Friends Mozgalom elnöke szerint a nehéz idők erős embereket, a könnyűek gyengéket szülnek és ennek tulajdonítható, hogy ma Nyugat-Európában egy gyenge, míg Közép-Kelet-Európában egy erős nemzedék él. Az előadó arra kérte a magyarokat, hogy ne adják fel, védjék meg a hagyományos értékeket, a keresztény kultúrát, nemzeti identitást, mielőtt túl késő lenne. A flamand ifjúsági vezető azt mondta: az ő korosztálya is ezért harcol, amely szerinte vagy Európa legnagyszerűbb generációja lesz, vagy az utolsó.