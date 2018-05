Hidvéghi: példátlan a Soros-hálózat nyomásgyakorlása a Fidesz ellen

Példátlan a Soros-hálózat durva beavatkozása, politikai nyomásgyakorlása a Fidesz ellen - mondta Hidvéghi Balázs, a kormánypárt kommunikációs igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában annak kapcsán, hogy a Human Rights Watch (HRW) nevű szervezet szeretné elérni a Fidesz kizárását az Európai Néppártból.



A kommunikációs igazgató hangsúlyozta, egy év múlva európai parlamenti választások lesznek, ez az első olyan alkalom, amikor az európai emberek közvetlenül véleményt tudnak nyilvánítani Európa jövőjéről, és ezen belül a bevándorlás kérdéséről.



A Soros György által finanszírozott szervezet azt akarja elérni, hogy meggyengítse a bevándorlásellenes politikát, elhallgattassa azokat, akik fellépnek az illegális migráció ellen - mutatott rá. Hozzátette, ebben a körben Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz az egyik legbefolyásosabb, legbátrabb politikai erő, ezért irányul a nyomásgyakorlás ellenük.



Hidvéghi Balázs jelezte, hogy az Európai Néppárton belül is vannak viták, nagy gyűjtőpártról van szó, amelyen belül vannak olyan politikusok is, akik megengedőbbek a bevándorlás kérdésében. Európában változik a közhangulat, egyre többen támogatják Orbán Viktor politikáját, a bevándorlásellenes politikát, amely az emberek véleményét, a józan európai többséget képviseli - emelte ki. A magyar emberek világosan döntöttek, a kormánypárt pedig tartani fogja a szavát, nem fogja engedni, hogy Magyarországból bevándorlóországot csináljanak, és európai szinten is folytatják a küzdelmet - jelentette ki a kommunikációs igazgató.



Hozzátette, minden eszközt használni fognak, hogy a magyar álláspontot bemutassák és megvédjék. Hidvéghi Balázs kitért arra is, hogy érvényesíteni fogják a magyar emberek akaratát, amelyet világosan kifejeztek a választásokon. Ezért a jövő héten beterjesztik az alaptörvény módosítását, és a "Stop Soros" törvénycsomagot, amelynek az a célja, hogy tovább szigorítsa a bevándorlás elleni fellépést, illetve megakadályozza, hogy az illegális bevándorlást elősegítsék személyek, szervezetek - mondta. Még a nyári szünet előtt dönt az Országgyűlés a jogszabályokról. A kommunikációs igazgató ennek kapcsán úgy fogalmazott, kiváncsian várja, hogy az ellenzéki pártok, képviselők hogyan szavaznak majd.