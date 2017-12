Hidvéghi: Soros brüsszeli emberei újra Magyarországot támadják

Soros György brüsszeli emberei újra Magyarországra támadnak - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.



Kifejtette: a spekuláns brüsszeli szövetségesei, karöltve az általa pénzelt szervezetekkel, csütörtökre meghallgatást szerveznek az Európai Parlament belügyi, állampolgárjogi és igazságügyi bizottságában.



Ez a meghallgatás nem más, mint egy újabb politikai nyomásgyakorlási eszköz Magyarország ellen, hetet-havat összehordanak majd azzal a céllal, hogy lejárassák és büntessék hazánkat, mert szembemegy az erőltetett bevándorlással, és nemet mond a Soros-tervre - mondta.



Hidvéghi Balázs hozzátette: a meghallgatás is mutatja, milyen mértékben áll Brüsszel a Soros-birodalom befolyása alatt. Kiemelte: a meghallgatást szervező bizottságban hemzsegnek Soros György szövetségesei, "a megbízható képviselők".



Kitért arra is, hogy ez a bizottság hozta tető alá a nem olyan régen megszavazott migrációpárti EP-határozatot is.



Hidvéghi Balázs rámutatott: a testület ülésére olyan külső szervezetek hívtak meg Magyarország ellen tanúskodni, mint a Helsinki Bizottság, a Mérték médiaelemző műhely. Közös bennük, hogy Soros György biztosítja számukra a pénzügyi hátteret és rendszeresen bevetik őket Magyarország ellen - jegyezte meg.



Értékelése szerint lesz egy meghallgatás, ahol Soros emberei meghallgatják Soros embereit és aztán közösen jól elítélik Magyarországot. Mindez felháborító, álságos és nagyon átlátszó - fogalmazott a fideszes politikus, aki szerint nyilvánvaló mire megy ki a játék és mi van a háttérben. Az, hogy Magyarország nemet mond az erőltetett bevándorlásra, a betelepítésekre, a Soros-tervre és ezért helyezik újra és újra nyomás alá - rögzítette.



Hozzátette: a meghallgatáson Magyarországot képviselő Szijjártó Péter külügyminisztertől azt kérik, vigye el Brüsszelbe a magyar emberek hangját. Tájékoztassa a bizottságot arról, hogy egyedül az unióban Magyarországon kérték ki az emberek véleményét a bevándorlásról, a Soros-tervről. Mondja el azt is, hogy rekordszámú volt a részvétel, s a szavazásra jogosultak több mint egynegyede gondolja úgy, hogy fontos véleményt formálnia a Soros-tervről. Ez azt mutatja, helyes volt megkérdezni az embereket, hozzájuk fordulni - közölte, megjegyezve: talán nem tévednek nagyot, ha azt feltételezik, a magyar emberek elutasítják a Soros-tervet.



Kérdésre arról, hogy Kovács Béla - aki ellen szerdán emelt vádat az ügyészség - kilép a Jobbikból, azt mondta: ez egy nagyon súlyos európai szintű ügy. Az látszik, hogy a Jobbik újabb és újabb törvénytelenségekbe bonyolódik. Tisztázódnia kell annak, hogy Kovács Bélának mi volt a szerepe, mit tett és mit nem, ahogy annak is, ez milyen módon érinti az ellenzéki pártot. Azok a vádak, amelyek Kovács Bélával összefüggésben megfogalmazódtak, még jobbikos politikusként fogalmazódtak meg vele szemben - mutatott rá a kommunikációs igazgató.