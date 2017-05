Hirdetésben fejezi ki köszönetét a kormány a hivatásos és önkéntes tűzoltóknak

Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy 2010-hez képest a tűzoltóság mind létszámában, eszközállományában, mind pedig szervezetileg sokat erősödött 2017-re.



Kiemelte az anyagi biztonságot és megbecsülést, amelyet a rendészeti életpályamodell keretében nyújtanak. A politikus jelezte, hogy a két évvel ezelőtt indult és három év alatt átlagosan 50 százalékos béremelést ígérő program keretében mára a béremelések mértéke 35 százaléknál tart.



Nyitrai Zsolt hozzátette: ez komolyabb anyagi biztonságot nyújthat annak, aki ezt a hivatást választja, és azt várják az életpályamodelltől, hogy egyre több fiatal válassza ezt a munkát.



A tűzoltók infrastrukturális helyzetére kitérve emlékeztetett: egy éve jelentették be, hogy 108 fecskendős és 15 emelőkosaras járművet kap a tűzoltóság, ezekből nyolcvanat már átadtak.



A politikus elmondta továbbá, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen elindult a hivatásos katasztrófavédelmi szervek tiszti állományának szakmai képzése is.



Nyitrai Zsolt közölte, hogy a csaknem 12 ezer hivatásos és 18 ezer önkéntes tűzoltónak egy kormányzati hirdetésben is köszönetet mondanak azért, hogy életük kockáztatásával védik az emberek életét és vagyontárgyait.



Jelezte azt is, a jövő évi költségvetési tervezetben 100 millió forinttal emelkedett az önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatása, amely így már több mint 700 millió forint lesz.