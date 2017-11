Hírhedt bombagyárost perelnek Orbán Viktor és Pintér Sándor rágalmazása miatt

Dietmar Clodot rágalmazásért perelik. Fotó: MTI/Rózsahegyi Tibor

Dietmar Clodo egykori RAF-terroristát 2003-ban bűnszervezet tagjaként elkövetett, robbanóanyaggal és lőfegyverrel való visszaélés miatt jogerősen tíz évre ítélték hazánkban. A hírhedt bombagyáros ellen rágalmazás vétsége miatt kezdődött magánvádas büntető eljárás, amely egy magánszemély rágalmazás vétsége miatt tett feljelentése alapján indult - írja a Magyar Idők Clodo külföldön több fórumon, köztük Jürgen Roth Németországban megjelent könyvének egyik fejezetében is azt állította, hogy a 90-es években személyesen adott át kenőpénzt Orbán Viktornak, illetve Pintér Sándor belügyminiszternek.A fejezetben foglaltak szerint még a kilencvenes évek elején a szolncevói orosz maffia állítólagos magyarországi helytartójának, Szemjon Mogiljevicsnek, azaz Szeva bácsinak a megbízásából pénzt adott át Pintér Sándor akkori rendőrfőkapitánynak és még néhány főrendőrnek, köztük Tonhauser Lászlónak, az akkori Szervezett Bűnözés Elleni Szolgálat vezetőjének. A német bűnöző arról is beszámolt Rothnak, hogy 1994-ben Orbán Viktor egymillió márkát kapott tőle.

Tavaly nyáron Clodo írásos vallomásban megismételte a vádakat, amelyeket Szeva bácsi megcáfolt akkor, amikor Juszt László személyiségi pert indított az Átlátszó ellen, mert idézték a fejezetből, amelyben Jusztot is hírbe hozta Szevával a német.A magyar sajtóban februárban megjelentek alapján Tényi István hamis tanúzás bűntette miatt fordult még akkor a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez, de nem indítottak eljárást, ám álláspontjuk szerint felmerül a magánvádként üldözendő rágalmazás vétsége, így megküldték Tényi beadványát a PKKB-nek. A bíróság ekkor megbízta a BRFK V. kerületi kapitányságát, hogy nyomozza ki Clodo tartózkodási helyét, ahonnan idézhető a bíróságra.Ezt követően lépett perelőkészítő szakba az ügy. A bíróság megkeresi a sértetteket, hogy kívánják-e képviselni a magánvádat, ha nem, az ügyészség még mindig átveheti a vád képviseletét. Ugyanakkor az alperest is megkeresik: ha az idézésre nem jelenik meg, körözést adhatnak ki ellene, illetve távollétében is lefolytathatják a magánvádas eljárást.