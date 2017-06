Hivatali visszaélést is felvet a Mahir-nál a Jobbik plakátkampánya miatt indított eljárás kiszivárogtatása

A hivatali visszaélés gyanúját is felveti, hogy egy sajtóorgánum előbb tud egy eljárásról, minthogy a hivatal emberei megjelennének az érintettnél – mondta a Magyar Nemzetnek Magyar György ügyvéd.A Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Mahir Cityposter Kft.-nél és a Publimont Kft.-nél vizsgálódtak az adóhatóság embere, akik iratokat foglaltak le, a Jobbik plakátkampányának számláit keresve.A Magyar Idők a múlt héten, még az ellenőrök felbukkanása előtt írta meg, hogy információi szerint költségvetési csalás gyanúja miatt indított nyomozást a NAV.A cég ügyvezetőjével hétfőn a nyomozók valóban azt közölték: ismeretlen tettes ellen költségvetési csalás ügyében vizsgálatot indítanak – írja a Magyar Nemzet.Az, hogy egy kormányközeli lap már az előtt beszámolt egy eljárásról, minthogy a hivatal emberei megjelennének az érintettnél, felveti a hivatali visszaélés gyanúját is - írják.A hivatali visszaélés büntetése akár három évig terjedő szabadságvesztés is lehet, ha azt hivatalos személyként követik el – emlékeztetett Magyar György, aki szerint gyanús, hogy itt akár ez is történhetett, hiszen valakinek a hatóságtól kellett információt kiadnia a lap felé.A Névszava már hétfő este kiszivárogtatta, hogy az ellenőrök nem találtak a kampányhoz köthető számlákat a cégnél.Erre is reflektált Magyar György, a Mahir Cityposter Kft. jogi képviselője a lap megkeresésére. Hiába másoltak le a nyomozók 11 000 oldalnyi anyagot, a jobbikos számlák nem voltak a papírok között - adta ki keddi közleményében a cég.

A legjobb tudomásom szerint a hétfői iratlefoglalás vizsgálati adatgyűjtésnek alkalmatlan, hiszen a NAV-nyomozók megbízása a 2017 első negyedéves papírokra szólt, miközben a Jobbik kampánya áprilisban indult, az első számlákat pedig csak májusban állították ki.

Az ügyvéddel készített beszélgetés 2:15-től látható: