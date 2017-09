Hogyan szökhetett meg a rab? - Megszólalnak a szemtanúk

Hogyan szökhetett meg az elítélt?





Merre futott Zvezdovics Krisztián? Hogyan verhetett annyit a börtönőrre, hogy legyen ideje levenni a rabruhát? A nyomkövető kutya hova vezette a rendőröket? Kérdések sorát kaptuk és kapjuk ezekben a napokban, szemtanúk segítségével próbáljuk megválaszolni ezeket.



Nem túlzás azt állítani, hogy a fegyveres rablásért elítélt s a bíróságról kedden megszökött Zvezdovics Krisztián története napok óta lázban tartja a győrieket. A legtöbbször feltett kérdés az, hogyan szabadulhatott meg a bilincsétől, s utána hogy tudta az őt üldözőbe vevő börtönőrt ilyen gyorsan lerázni? Természetesen szerettük volna ezt mi is a hivatalos szervtől megtudni, de „bűnügyi személyes adatra" hivatkozva nem kaptunk választ.



Szemtanúk segítségével azonban térképen és grafikán megkíséreljük összerakni a mozaikot.



„Rendőrnek hittem először a börtönőrt a kék egyenruhája miatt. Látszott rajta az ijedtség, pontosabban az, hogy nagy a baj, azért rohan ilyen tempóban. Tényleg gyorsan futott. A Munkácsy utcában robogott el előttem, én körülbelül negyven-ötven méterre voltam tőle az Árpád úton; csak őt láttam, a rabot akkor már nem. Nem kiabált, hogy »Szökött rab, fogják el!«, így nem is tudtam, kit kerget. Úgy emlékszem, mintha a lógó bilincset is láttam volna a kezében. Amikor az Árpád út–Munkácsy utca kereszteződéséig elértem, elnéztem a Petőfi híd felé, azt láttam, mintha a belváros felé eső körforgalomnál megtorpanna, szerintem ott már kereste a rabot, akit kergetett."

A rabkabátot egy udvarba, a nadrágját a liget játszóterén lévő bokorba dobta be.



Egy szemtanú szavait idézzük, s ebből az alábbi információk szűrhetők le. A bíróság udvari kijáratától (ahonnan a rab elszökött) a Google-térkép szerint 170 méterre van az a körforgalom, amelyről olvasónk beszélt. Innen valóban három irányba futhatott volna Zvezdovics Krisztián, a legkézenfekvőbb az volt, amit választott is: a Petőfi hidat. Ezt a 170 métert még gyalog is két perc alatt megteszi az ember, futva töredék idő elég, egy perc se kell hozzá. A legégetőbb kérdés az, hogy ilyen rövid távon hogyan tudta szem elől téveszteni a börtönőr a menekülő rabot. Mennyi előnye lehetett neki az elején, hogy az egyenes szakaszon is ki tudott futni Zvezdovics az őr látómezejéből?



Fotó is bizonyítja, hogy a Petőfi hídon valóban átfutott Zvezdovics, innen újabb dilemma tornyosulhatott az őt követő őr előtt: négy irányt is választhatott a menekülő.



Mivel állítólag látták a zsinagóga előtt is elszaladni a rabot, s mi magunk is észrevettük kedden délelőtt a levetett ruháit a Bercsényi ligetben, így a szintén legkézenfekvőbb útvonalat jelöltük be a térképen. Ez körülbelül 650 méterre van a bíróságtól. Ekkor már kellett hogy legyen annyi előnye a rabnak, hogy megkockáztassa: itt levetheti a ruháit. A rabkabátot egy udvarba, a nadrágját a liget játszóterén lévő bokorba dobta be. Ez egymástól körülbelül száz méterre van.



A pinnyédi erdős részig 4,7 kilométert tehetett meg a rab.



Innen nem tudjuk, merre futott tovább Zvezdovics, de azt igen, hogy a nyomkövető kutya milyen útvonalon vezette a rendőröket. Ezt is térképen mutatjuk: a pinnyédi erdős részig 4,7 kilométert tehetett meg a rab, ez gyalog 59 perc, futva, sietve nyilván kevesebb. A töltésen a rendőrök a futókat kérdezték arról, látták-e a szökevényt, de mindenki nemmel felelt. Ez azt jelenti, hogy bármerre is ment tovább, nem a töltést, sokkal inkább az erdős vagy a folyóparti részt választotta.



A rendőrséget is kérdeztük tegnap a hajtóvadászatról, de a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adtak érdemi információt. Nagy erőkkel keresik továbbra is Zvezdovics Krisztiánt – ennyit árultak el. Ugyanakkor kérik, hogy aki a 33 éves férfi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi u. 54.), illetve névtelensége meg- őrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon vagy az ingyenesen hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú" zöldszámát, illetve a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikét.



A nyomkövető kutya ezen az útvonalon vezette a rendőröket a Bercsényi ligettől a pinnyédi erdőig.

Benzinkutat is rabolt már a szökevény rab

Keresik a szökött győri foglyot, ügyében belső vizsgálat és büntetőeljárás folyik. A kirendelt ügyvéd – aki korábban is védte Zvezdovics Krisztiánt – a szökevényt tudatos elkövetőnek ismerte meg, aki valószínűleg Győrben bujkál.Égető kérdés a lakosság, a bűnüldözők és a bv számára, mivel a szökött fogolynak láthatóan vérében van a bűnözés. Kedden – miután a járásbíróság udvaráról meglépett – a büntetés-végrehajtási intézet emberei még nagy erőkkel keresték őt a Püspökerdőben, a kutatás szerdára kiterjedtebbé vált, már elsősorban a rendőrség üldözi. Arca közismert.A Kisalföld megkereste dr. Faragó Péter ügyvédet, aki a Faragó & Wesztergom Ügyvédi Irodát képviseli, s ezt a céget rendelték ki a kedden megindult büntetőeljárással kapcsolatban. A Győri Rendőrkapitányság fogolyszökés bűntette alapos gyanúja miatt nyomoz Zvezdovics Krisztián ellen, de erről többet a rendőrség nem közölt. A nyomozást a főügyészség felügyeli, amely a büntetés-végrehajtási intézet jelentéseit is bekérte – tudtuk meg dr. Takács Péter megyei főügyésztől. Ezenfelül pedig sem a börtön belső vizsgálatáról, sem a nyomozásról nem adnak ki most részleteket.De ki ez az ember, akiről már elmeséltük a 2012-es futást, amikor testvérével kirontottak a győri hipermarketből és a Pándzsánál kerültek rendőrkézre? Akkor egyébként csak a lopás vádja állt meg, a rablás alól végül felmentették, mivel bebizonyosodott, hogy a biztonsági őrrel a menekülés érdekében – és nem a vagyonszerzés kedvéért – dulakodtak.A Kisalföld utánanézett, hogy mi szerepelt még a bűnlajstromán. A most 33 éves férfi 10 éve már biztosan követett el vagyon elleni cselekményeket, 2007-ben Tatabányán 2 és fél évet kapott, 2009-ben szabadult, rá egy évre Sopronban, majd Győrben voltak lopásai. Aztán 2013 őszén „bedurvult", október 13-án csuklyában ment be társával Győrben a Tompa utcai benzinkútra. Kést szegezett az eladónak, s 17–18 ezer forintot rabolt. Bár tagadta a következő napok történéseit, de két nappal később az Ipar utcai felüljárónál támadt rá társával egy járókelőre, bottal fejbe vágták, hátizsákját letépték és távoztak a pár száz forintos zsákmánnyal.Egyedül a győrszentiváni dohánybolt feltörésével tudtak nagyobb összeget elvinni, egyszer 486 ezret, egyszer 2,2 milliót – ugyanekkor. A végén 9 évet szabtak ki rá, amit 11-re emeltek s végül a korábbiak miatt 12 lett belőle. Úgy tudjuk, most körülbelül 5 éve lehetett még hátra a büntetésből, amit a 3 évvel is büntethető fogolyszökés súlyosbít, ha elkapják.A büntetés-végrehajtásnál még azt sem árulják el, mennyi ideig kergette a kísérő őr Zvezdovicsot, aki 550 méterrel arrébb szabadult meg a rabruhától. Azt viszont leszögezték kérdésünkre, hogy az előállítást végrehajtó kolléga a „jogszabályi előírásoknak megfelelően a hivatásos szolgálat ellátásához szükséges szakmai képzettséggel rendelkezik".