Hollik: Brüsszel továbbra is Magyarországra akarja erőltetni bevándorláspárti politikáját

Brüsszel továbbra is ránk akarja erőszakolni bevándorláspárti politikáját, el akarja venni a határvédelem jogát Magyarországtól - mondta Hollik István , a Fidesz-KDNP frakciószövetség szóvivője szerdán Budapesten.A kereszténydemokrata politikus kifejtette: el akarják venni a tagállamoktól a menedékkérelmek lefolytatásának jogát, legalizálni akarják az Európa felé irányuló gazdasági bevándorlást, szervezett migrációs útvonalakat akarnak létrehozni, és meg akarják szüntetni az illegális határátlépés és az illegális migráció szervezésének büntethetőségét.A migránsok kötelező és automatikus elosztását sürgetik, meg akarják könnyíteni a gazdasági bevándorlók munkavállalását és családegyesítését is - sorolta Hollik István.Kitért arra is, hogy még több pénzt és még nagyobb befolyást akarnak adni a bevándorlást szponzoráló Soros-szervezeteknek is. Erről szól az Európai Bizottság legújabb javaslata és erről szól a brüsszeli migrációs biztos ENSZ-ben elmondott beszéde, a Brüsszel által is támogatott ENSZ globális migrációs csomag, és az Európai Parlament előtt fekvő bevándorláspárti javaslatok, valamint a Soros-hálózat által kiadott nyilatkozatok is - értékelt a kormánypárti politikus, hangsúlyozva: a brüsszeli elit továbbra is teljes mellszélességgel azon dolgozik, hogy ránk erőltesse bevándorláspárti politikáját.A csata messze nem ért még véget, Magyarország számára sem, s nekik az a legfontosabb feladatuk, hogy továbbra se hagyják, hogy a bevándorláspárti erők zsarolják Magyarországot - rögzítette a szóvivő.Kérdésre azt mondta: az, hogy Migration Aid párttá alakul, beismerés a részükről. Annak a beismerése, hogy ők a bevándorlást szervezik, és ezért külföldről támogatást kapnak - mondta. Hollik István hozzátette: ezek a szervezek folyamatosan a jogállamiság ellen vannak, ki akarják kerülni a jogszabályokat. A jogi csűrcsavar célja, hogy ne kelljen bevándorlási különadót fizetniük - vélte a KDNP-s politikus.