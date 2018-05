Holtan találták a 19 éves fiút Győrben, édesanyja szerint nem baleset történt

Payer Éva december 14-én még beszélt fiával, majd a fiatalnak nyoma veszett. Végül április 9-én érkezett a tragikus hír: Márió holttestére Győrben, a Rába partján találtak rá - idézi fel a Blikk . A lapnak a nagyatádi édesanya most úgy fogalmazott: "lezárták a nyomozást azzal, hogy a fiam vízbe vetette magát, úgy halt meg. Pedig több olyan gyanús jel is van, ami arra utal, hogy a gyerekemet megölték: értékes telefonja volt, de azt nem, csak a töltő kábelét találták meg nála. Ahogy a pénztárcája sem került elő, de a kabátja sem volt rajta, pedig tél közepe volt."Éva szerint hiába mondta el ezeket a rendőröknek, még csak jegyzőkönyvet sem vettek fel az információkról. "Nem értem, miért nem szerepel egy sor, igencsak fontos részlet a boncolási jegyzőkönyvben, mint például a rejtélyes nyaki és mellkasi sérülések. Ráadásul Márió tüdejében is csak pici víz volt. Azóta pedig azt is megtudtuk, hogy kinél lehet a fiam eltűnt telefonja!" - nyilatkozta a Blikknek az anya, aki fellebbezett a lezárt nyomozást követően.A lap kereste a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát is, de azt a választ kapták, hogy az ügy kapcsán nem áll módjukban válaszolni.Nyitóoldali képünk illusztráció - a szerk.