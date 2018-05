Honvédelmi államtitkár: a toborzás nagyon fontos feladat

A toborzás nagyon fontos feladat, nem lehet elég korán elkezdeni - emelte ki a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában.



Szabó István megjegyezte: különböző eszközöket állítottak csatasorba, hogy minél korábban, már iskolás korban meg tudják szólítani a honvédelem iránt érdeklődő fiatalokat. Ilyen például a katonasuli program, a kadétprogram, és ezt a célt szolgálják a honvédelmi táborok is, amelyekben az idén nyáron csaknem 1200 gyermeket táboroztat a honvédség. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy az általa vezetett honvédelmi államtitkárság új szervezeti egység a HM-ben. Egy komplex, nagy területet magába foglaló államtitkárság, amelynek egyik fontos része a védelempolitikai helyettes államtitkárság, a másik pedig a humánpolitikai helyettes államtitkárság lesz - közölte. Olyan szervezeti egységek kerülnek alárendeltségébe, amelyek a Magyar Honvédség jövőjéért felelnek - tette hozzá. Az államtitkárt annak alkalmából kérdezték, hogy szombaton a 170 éves a Magyar Honvédség több helyszínen honvédségi napot tart, emlékezve a május 21-ei honvédelem napjára is. Ennek alkalmából az M1 aktuális csatorna tematikus honvédségi napot tart szombaton