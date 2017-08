Hortobágyi tűz: megfékezték a lángokat - VIDEÓ

8:57 - Ezer hektárnyi terület égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, helikopterekkel oltják a tüzet

7:40 - Ég a Hortobágyi Nemzeti Park, helikopterekkel oltják a tüzet

Mukics Dániel elmondta: jelenleg a további tűz kialakulásának esélyét szüntetik meg azzal, hogy körbelocsolják a lángok helyét, nehogy bárhol bármilyen izzás kialakuljon és újra kigyulladjon.Szepesi Erika, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes sajtószóvivője péntek reggel az MTI-vel azt közölte, hogy a drónokkal végzett légi felderítés adatai szerint csaknem ezer hektárnyi terület égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban csütörtök délelőtt kitört tűzben. Mintegy hatszáz szarvasmarhát biztonságos helyre tereltek.A tűz oltásán egész éjjel dolgoztak a tűzoltók, pénteken kora reggel két honvédségi helikopter is bekapcsolódott az oltásba. Lakott területet nem veszélyeztetett a tűz.Szepesi Erika elmondta: az oltásban több mint 80 tűzoltó vesz részt, erőgépet és honvédségi helikoptereket is bevontak a munkálatokba. Mintegy hatszáz szarvasmarhát biztonságos helyre tereltek.Péntek reggel 150 hektár nádas égett, az oltást nehezítik a talajviszonyok és a terület nehéz megközelíthetősége - tette hozzá.Lajtos István, Nagyiván független polgármestere elmondta: nagy a füst, de lakott területet továbbra sem nem veszélyeztet a tűz.A csütörtökön délelőtt keletkezett tűz oltásán egész éjjel dolgoztak a tűzoltók, pénteken kora reggel két honvédségi helikopter is érkezik a helyszínre, hogy bekapcsolódjon az oltásba - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője pénteken hajnalban az MTI-vel.Mukics Dániel elmondta, hogy az aljnövényzet kapott lángra csütörtökön délelőtt, azóta mintegy 600 hektárnyi növényzet már leégett a nádas, füves területen, és összesen több mint ezer hektár van veszélyben. Lakott területet azonban nem veszélyeztet a tűz.A tűz oltását nehezíti, hogy a terület egy része mocsaras, lápos, egyes részeket egyáltalán nem lehet megközelíteni. Ezért pénteken kora reggel két honvédségi helikopter is bekapcsolódik a tűzoltásba. Ezek egyenként 3 ezer liter víz szállítására alkalmasak, és felülről végzik majd az oltást.A tűz oltásában 9 járművel mintegy 40 tűzoltó vesz részt Tiszafüredről, Karcagról, Püspökladányból, Mezőkövesdről, Hajdúszoboszlóról és Debrecenből. A tűzoltók folyamatos kapcsolatban vannak a nemzeti park igazgatóságával, a mezőőri szolgálattal és a honvédséggel - mondta a helyettes szóvivő.