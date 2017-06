Horvátország és Görögország továbbra is népszerű úticélja a magyaroknak

Horvátország továbbra is népszerű úti célja a magyaroknak nyáron, és Görögország iránt is átlagot meghaladó az érdeklődés - mondta Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró az M1 aktuális csatornán szombaton.



Hozzátette: Olaszországon belül a távolabbi célpontok is népszerűek lettek, mint Sorrento vagy Rimini környéke. Megmaradt Spanyolország is népszerű nyaralási helyszínnek, és Bulgáriába is sokan utaznak.



A belföldi úti célok között a Balaton a magyarok fő úti célja, népszerű lesz idén nyáron, új apartmanházak és szállodák épültek, programok sora várja a vendégeket. Budapestre is sokan utaznak, de a Tisza-tó és a Fertő-tó környéke is megtelik turistákkal a következő időszakban.