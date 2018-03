Hóvihar márciusban - 15 ezer háztartásban nincs áram, elzárt utak az országban, piros figyelmeztetés - fotók

Heves megyében az áramellátásban keletkezett károkat mindenhol felszámolta a szolgáltató - közölte a Heves megyei katasztrófavédelmi szóvivő vasárnap az MTI-vel. Nagy Csaba elmondta: a hóviharban szombat este villanyvezetékekre dőlt fák okoztak áramellátási üzemzavart Hevesen, valamint Hevesvezekény, Tarnaszentmiklós és Pély térségében. Az áramkimaradás összesen mintegy 2000 fogyasztót érintett - tette hozzá, jelezve, hogy a szolgáltató a károkat az éjszaka folyamán mindenhol felszámolta, így hajnal óta újra zavartalan az elektromos ellátás a megyében.A rendkívüli időjárás miatt mintegy 15 ezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás Jász-Nagykun-Szolnok megyében - közölte az áramszolgáltató E.ON sajtószóvivője vasárnap délelőtt az MTI-vel. Varga Ivett tájékoztatása szerint a leginkább érintett település Tiszaföldvár, Mezőtúr, Karcag, Öcsöd, Túrkeve és Törökszentmiklós; összesen 15 ezer fogyasztási helyen van probléma. A meghibásodásokat jellemzően a vezetékekre rakódó jég súlyterhelése miatti vezetékszakadások, oszloptörések okozzák - tette hozzá. A javítást hátráltatja, hogy a felázott, sáros talajú helyszínek sok esetben csak lánctalpas járművel közelíthetők meg, és egy-egy vezetékszakaszon három-négy különböző ponton is sérült a villamos hálózat - mondta a sajtószóvivő. Közlése szerint a szakemberek már dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán és együttműködnek a katasztrófavédelem, illetve a tűzoltóság munkatársaival. Varga Ivett szólt arról is, hogy az E.ON a hétvégére megerősített ügyeletet rendelt el, szerelőik és szerződött partnereik az esti óráktól teljes létszámban dolgoznak az ónos esővel és erős széllel érkező hóvihar okozta üzemzavarok elhárításán. A viharos időjárás az E.ON szolgáltatási területén legnagyobb részben Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyéket érintette, ezért szerelőket csoportosított át ezekbe a régiókba - közölte. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a személy- és vagyonbiztonság megóvása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében folyamatos a rendőri jelenlét a teljesen vagy részlegesen áram nélkül maradt tizenkét településen.Mezőkeresztes-Mezőnyárád és Emőd között hóátfúvás miatt ideiglenesen mindkét vágányon szünetel a vonatközlekedés, a Kál-Kápolna-Kisújszállás vonalon Kisköre és Kunhegyes között nem járnak a vonatok feljegesedés miatt, a Debrecen-Tiszalök vonalon pedig hótorlasz akadályozza vonatközlekedést Hajdúnánás és Hajdúdorog között - közölte a Mávinform vasárnap délelőtt. A tájékoztatás szerint a keleti országrészben 30-90, esetenként 90-120 perccel hosszabb a menetidő. A Budapest-Hatvan-Miskolc, a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony és a Budapest-Szolnok-Békéscsaba vonalak a leginkább érintettek, de a csatlakozó szakaszokon is jelentősen nőttek az eljutási idők. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a váltók megtisztításán és a műszaki berendezések helyreállításán.Megszűnt a forgalomkorlátozás az M3-as autópályán - közölte az Útinform vasárnap délelőtt. Az időjárási viszonyok miatt elrendelt intézkedés a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket érintette. A teherautókat és kamionokat a 18-as kilométernél lévő parkolóba terelték, az M31-es autópályáról sem hajthattak fel az M3-asra.Az összes bevethető munkagép és szakember az utakon dolgozik, ezekbe a megyékbe országos átcsoportosításokat is végrehajtott a közútkezelő, így például Komárom-Esztergom és Békés megyéből is munkagépeket vezényeltek át a rendkívüli időjárásban érintett területekre.Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján vasárnap elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében várható még jelentősebb mennyiségű friss hó, illetve ezekben a térségekben a szél is viharos marad, így több térségben is hófúvásos szakaszok alakulhatnak ki. A munkagépek által a burkolatról letakarított havat pedig a 60-70 km/órás széllökések percek alatt visszahordhatják az úttestre, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is arra kéri az autósokat, hogy a fentebb felsorolt térségekben a viharos szél elálltáig ne induljanak útnak! Azt követően is fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően, a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkelközlekedjenek és utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről!A katonák továbbra is készenlétben állnakA katonák segítségére is számíthatnak a szélsőséges időjárásban a magyar emberek - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap reggel az MTI-vel.A közleményben kiemelték, hogy a katonák továbbra is készenlétben állnak. Eddigi tevékenységük során - szombat éjszaka és vasárnap reggel - több, árokba csúszott jármű mentésében nyújtottak segítséget az M3-as autópályán és a 4-es számú főúton.A Magyar Honvédség - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság segítésére - készenlétbe helyezte azokat a munkacsoportokat és haditechnikai eszközöket, amelyekkel szükség esetén segíteni tudnak a bajba jutott állampolgároknak, valamint hatékonyan részt vehetnek a katasztrófavédelmi szakemberek munkájában is - írták. A Magyar Honvédség szombat délután óta hét helyszínen lát el folyamatos készenlétet különböző nagy teljesítményű eszközökkel, teherautókkal, lánctalpas eszközökkel, terepjárókkal és helikopterekkel, a személy- és vagyonmentés érdekében az autópályák és főbb közlekedési útvonalak közelében, biztosítva ezzel az utak folyamatos járhatóságát. A szentesi, a szolnoki és a debreceni katonák nagy erőkkel állnak készen arra az esetre, ha segíteniük kell a bajba jutott embereken. A Magyar Honvédség (MH) arra is felkészült, hogy szükség esetén az eddig nem érintett nyugat-magyarországi területekre a kellő erőket átcsoportosítsa. Az MH Egészségügyi Központ (budapesti Honvédkórház) is készen áll arra, hogy nemcsak a honvédség állománya, de sérült állampolgárok ellátásának irányítását is végezze. A társszervekkel az együttműködés és az összeköttetés folyamatos - olvasható a HM közleményében.Elzárt útszakaszok Borsod megyébenA rendkívüli időjárás miatt kialakult útviszonyok következtében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több útszakasz is járhatatlanná vált - közölte Dobi Tamás, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel vasárnap reggel. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 7 óra 30 perces adatok szerint a havazás és hóátfúvások miatt Gesztely és Újharangod, Tiszalúc és Gesztely, Köröm és Tiszalúc, Gelej és Mezőnagymihály, Taktaharkány és Újharangod közötti útszakaszok járhatatlanok.OKF: több száz esethez riasztották a tűzoltókatOrszágszerte alakultak ki magas hótorlaszok, csúszós útszakaszok, többfelé vezetékszakadásokat okozott az intenzív havazás, hófúvás, illetve az ónos eső - derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vasárnap reggeli összesítéséből. Hajdu Márton, az OKF szóvivője az MTI-nek azt mondta: az ország hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóegységeit néhány óra leforgása alatt több mint háromszáz helyszínre riasztották. Szombaton intenzív havazással járó csapadékhullám érkezett Magyarország északkeleti térsége fölé, amely Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye útjain hótorlaszokat és hóakadályokat emelt, az ónos eső pedig több helyen csúszós útszakaszokat okozott.A nagy szél az öt érintett megye számos útján több tíz centiméter magas hótorlaszokat emelt. Az ónos esőzés következtében csúszóssá vált utakon autóbuszok, hókotrók, kamionok, autószállító trélerek és személyautók hajtottak le az úttestről, kidőlt fák vezetékeket szakítottak le és utakat zártak el.Több mint négyezer helyen szünetel az áramszolgáltatás BékésbenÖsszesen négyezer-hétszáznegyven fogyasztási helyen szünetel az áramszolgáltatás vasárnap reggel a Békés megyei Ecsegfalva, Bucsa, Kertészsziget, Gyomaendrőd és Nagylapos településeken - közölte a katasztrófavédelem. A szakemberek már dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán.Jelentősen nőttek a menetidők Kelet-Magyarország vasútvonalainA havazás és a jegesedés felsővezetéki, illetve váltóműködési hibákat okoz, ezért Kelet-Magyarország vasútvonalain 30-90 perccel hosszabb menetidővel közlekednek a személyszállító vonatok - közölte vasárnap reggel a Mávinform. Az utazók az aktuális helyzetről tájékozódhatnak a MÁV-csoport honlapján (www.mavcsoport.hu), a Vonatinfó alkalmazásban, illetve a telefonos ügyfélszolgálatnál.Fennakadás a Füzesabony-Debrecen vasútvonalonKisköre és Kunhegyes között egy személyvonat feljegesedés miatt elakadt, majd visszatolatott Kisköre állomásra - közölte vasárnap reggel a Mávinform. Hozzátették: Kunhegyes felé ideiglenesen szünetel a vonatforgalom, ezért a Füzesabony-Debrecen vonalon kora délelőtt néhány járat esetében 30-60 perccel hosszabb lehet a menetidőKorlátozzák a kamionforgalmat az M3-asonKorlátozzák a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek forgalmát az M3-as autópályán - közölte vasárnap reggel az Útinform. Az érintett járműveket a 18-as kilométernél lévő parkolóba terelik, és az M31-es autópályáról sem hajthatnak fel.Hóvihar - Több megyében továbbra is harmadfokú a figyelmeztetésAz ország nagy részén további havazásra, viharos szélre, hófúvásra figyelmeztetnek. Több megyére vasárnapra is kiadta a legmagasabb fokú figyelmeztetését a meteorológiai szolgálat. Vasárnap kora reggel az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében továbbra is harmadfokú (piros) figyelmeztetés, több járásban riasztás van érvényben.Ezeken a területeken erős hófúvásra kell készülni: a friss hóval fedett területeken a viharos szél több helyen hóakadályokat emelhet. Szintén a hófúvás veszélye miatt Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében másod-, Budapesten, Pest és Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyében elsőfokú veszélyjelzések vannak kiadva. Azt írták: északkeleten a viharos széllökések a délelőtti órákban fokozatosan a legtöbb helyen csökkennek. Azonban várhatóan a déli, délutáni órákig Borsod és Szabolcs megyében továbbra is kialakulhat erős hófúvás.Ezt követően ezeken a részeken általában gyengébb, de kiemelten a Bodrogközben időnként akár erősebb hóátfúvások az éjféli órákig előfordulhatnak. Vas megye térségében az éjféli órákig gyenge hóátfúvás valószínű.A havazás miatt Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében vannak még érvényben elsőfokú figyelmeztetések. Mint kifejtették: az ország jelentős részén gyengül és fokozatosan megszűnik a havazás a délelőtti órákban, azonban Borsod és Szabolcs megyében a késő esti órákig havazhat. Éjfélig Borsod és Szabolcs megyében 5-20 centiméter, másutt (elsősorban az ország északi felében) maximum 5 centiméter hó hullhat. Kiemelték továbbá, hogy a kora délelőtti órákig a Tiszántúlon, - az idő előrehaladtával annak is egyre inkább a keleti részein -, elsősorban Hajdú, Békés megye keleti részén és esetleg Szabolcs megye déli részén van esélye átmeneti ónos esőnek.Emiatt Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vannak érvényben elsőfokú figyelmeztetések. Mindemellett Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a viharos szél miatt is elsőfokú veszélyjelzések vannak érvényben. Az előrejelzés szerint vasárnap a hőmérséklet kora délután mínusz 5 és plusz 2 Celsius-fok között valószínű. Késő estére mínusz 10 és mínusz 1 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn főként délen és keleten várható havazás, néhol havas eső. Ekkor is többfelé megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 3, a szélvédett, vastag hóval borított, gyengén felhős tájakon mínusz 10 fok alatt várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között valószínű.