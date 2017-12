Húsz év fegyházra ítéltek egy nőt, aki megfojtotta újszülöttjét

A táblabíróság 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a 40 éves vádlottat.



Az ítélőtábla súlyosította a nőre első fokon kiszabott 13,5 év szabadságvesztést. Mezőlaki Erik tanácsvezető bíró közölte, a vádlottal szemben, aki a legalapvetőbb emberi normákba ütköző bűncselekményt elkövette, két gyermekét is megölte és semmiféle bűntudatot nem tanúsított, indokolt a húszéves büntetés.



Az ítélőtábla elrendelte az eddig szabadlábon védekező vádlott azonnali őrizetbe vételét.



A nőnek, akit 2000-ben akkori újszülöttje megöléséért három és fél év börtönre ítéltek és 2004-ben feltételesen szabadult, 2009-ben és 2012-ben is fiúgyermeke született. A család ekkor még a vádlott szüleinek karcagi házában élt. A nő és élettársa - bár szerettek volna még egy gyereket - addig nem terveztek terhességet, amíg a nagyszülőkkel egy házban laktak.



Az ápolónő végzettségű vádlott 2013 első felében ismét teherbe esett, de orvoshoz nem ment el, terhesgondozáson sem vett részt, várandósságát a környezete előtt titkolta.



2014. január 7-én este fürdés közben megindult a szülés, és a nő egy életképes, egészséges lánygyermeknek adott életet. A szülés után azonban az újszülöttet nem látta el, hanem a fürdőszobában fojtogatta, majd a fejét ütötte mindaddig, amíg azt nem gondolta, hogy meghalt. Ekkor az újszülöttet egy nejlontáskába rakta és egy függönnyel eltakart polc alá tette a konyha padlójára.



A vádlott ezután rendet rakott a fürdőszobában, eltakarította a véres nyomokat, majd visszament a konyhába.



Élettársa meghallotta az újszülött nyöszörgő hangját, majd a nő édesanyjával mentőt hívtak. Az újszülöttet kórházba vitték, de másnap meghalt.