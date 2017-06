Húsz új mentőautó áll szolgálatba

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár a mentőautók bemutatásán szerdán azt mondta, a kormány kiemelten kezeli a mentés helyzetét, ennek köszönhető az is, hogy a mentők jövedelme 26 hónap alatt, négy lépcsőben összesen 67 százalékkal fog emelkedik.



Az államtitkár kitért arra, hogy az új mentőautók kialakításánál figyelembe vették a mentők és a betegek észrevételeit.



Ónodi-Szűcs Zoltán emlékeztetett arra is, hogy harminc új mentőállomás épült az országban, 97-et pedig felújítottak. Ezen kívül - folytatta - 600 millió forintból megkezdik az új munkaruhák beszerzését is.



Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója világszínvonalúnak minősítve az autókat arról beszélt, hogy minden igényt kielégítő mentőautókat vásároltak, és a gyártó mindenkor figyelembe veszi a gépkocsikkal szemben felmerülő igényeket, így azok komfortosak, és megfelelnek a betegbiztonság követelményének is.



A főigazgató úgy fogalmazott, hogy a 193 új mentőautó folyamatos beszerzése is azt példázza, hogy "a komoly kormányzati akarat van arra, hogy az OMSZ egy jobb mentőszolgálat legyen".



Csató Gábor kitért arra, hogy egy hasonló kialakítású mentőautóval ért el 2. helyezést az OMSZ budaörsi csapata egy nemzetközi világversenyen.



Győrfi Pál, a szervezet szóvivője az MTI-nek elmondta, ebben az évben folyamatos a 193 új mentőautó beszerzése, a most bemutatott 20 autót az elmúlt napokban fogalomba is helyezték. Mostantól hetente - a gyártókapacitás függvényében - öt-hat új autó érkezik és áll munkába Magyarországon.



A szóvivő megemlítette, június 24-én rendezik meg az első országos mentőnapot a Városligetben, ahol mentőbemutatóval és egyéb programokkal várják az érdeklődőket.