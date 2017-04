Idén is lesz zarándokvonat a Csíksomlyóra

Idén is megy össznemzeti zarándokvonat Csíksomlyóra - számolt be az M1 aktuális csatorna vasárnap. Mező Tibor, a Kárpáteurópa Utazási Iroda ügyvezetője elmondta: a Csíksomlyó Expressz nyolcadik, a Székely Gyors idén tizedik alkalommal indul útnak.



A Csíksomlyó Expressz Szombathelyről indul, összegyűjtve a Felvidék és a Dunántúl zarándokait. A Székely Gyors Budapesten, a Keleti pályaudvaron várja az expresszt. Innen összekapcsolva indul a több mint 400 méter hosszú vonat 1150 utassal. A július 2-5. közötti utazás pontos menetrendje megtalálható az interneten. Mező Tibor elmondta, Nagyváradon és Kolozsváron is ünnepség fogadja a vonatot. Szombaton Csíksomlyón részt vesznek a hálaadó körmeneten, vasárnap a Gyimesekbe haladnak tovább, majd visszafelé Madéfalván kopjafaavató ünnepségen vesznek részt.



Az utazási iroda ügyvezetője közölte, hogy az idén is gyűjtést szerveznek az erdélyi árvák számára. Az adományokat a rendezvény fővédnökségét idén harmadik alkalommal vállaló Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetesnek adják majd át.