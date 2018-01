Idén is ösztöndíjjal támogatják a fiatal orvosokat Egerben

Az idén is ösztöndíjjal támogatja az egri Markhot Ferenc Kórház a fiatal orvosokat első szakvizsgájuk megszerzésében - tájékoztatta az intézmény csütörtökön az MTI-t.



A kórház közleménye szerint 2017-ben tizennyolc rezidenssel kötöttek szerződést, őket havi bruttó 100 ezer forinttal támogatják a képzési idejük alatt. Januárban újabb három fiatal orvos kérte és kapta meg az ösztöndíjat. Velük együtt így már 21 rezidens dolgozik az egri intézményben.



Az országszerte egyedülálló és példaértékű kezdeményezést tavaly szeptemberben indította útjára az egri Markhot Ferenc Kórház. A Ringelhann Béla nemzetközi hírű, egri származású professzorról elnevezett ösztöndíj meghirdetését az intézmény stabil gazdálkodása és pénzügyi helyzete tette lehetővé - olvasható a közleményben.



Ringelhann Béla orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora 1917. február 17-én született és 1999. április 15-én hunyt el Egerben. Nevéhez fűződik a helyi önálló központi laboratórium létrehozása, melynek 1964-ig vezetője is volt. Később Ghánába költözött, ahol aktív szerepet vállalt az afrikai ország első orvosi egyetemének megalakításában és a WHO támogatásával hematológiai kutatásokat is végzett. A malária elleni küzdelem nemzetközileg elismert kutatója volt.