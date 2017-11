Idén is tízezer forintot ajándékoz a kormány a nyugdíjasoknak karácsonyra

Az utalványt várhatóan még a karácsonyi ünnepek előtt kézhez kapja minden belföldi nyugdíjas - mondta Balog Zoltán.

- jelentette be az emberi erőforrások minisztere szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten.Balog Zoltán elmondta: mintegy 2,7 millió ember részesül a juttatásban, mindazok, akik 2017 decemberéig nyugdíjba mentek vagy mennek; a juttatást a stabil pénzügyi helyzet, a jó költségvetési gazdálkodás és a gazdasági növekedés teszi lehetővé.A miniszter emlékeztetett arra, hogy a nyugdíjkiegészítéssel és nyugdíjprémiummal növelt novemberi nyugdíjak postázása jelenleg is zajlik, és közölte: november 24-én megkezdődik az Erzsébet-utalványok postázása is.

Balog Zoltán közölte: a miniszterelnök javaslatára a kormány döntött arról, hogy idén is biztosítja nyugdíjasoknak a 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt. Ezzel a gesztussal is szeretnék kifejezni, hogy megbecsülik az időseket és szeretnének ilyen módon is hozzájárulni az ünnepi készülődéshez, vásárláshoz.Mint kifejtette, az utalványt mindazoknak biztosítják, akik 2017 novemberében vagy decemberében öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat vagy más nyugdíjszerű ellátást, például szülői nyugdíjat, árvaellátást, baleseti hozzátartozói nyugellátást, korhatár előtti ellátást, rokkantsági ellátást, rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, fogyatékossági támogatást kaptak. A jogosultak pontos köre a szerdán megjelenő kormányrendeletben olvasható.A juttatás feladója Magyarország kormánya, az utalványokat pedig a Magyar Államkincstár (MÁK) a Magyar Posta segítségével kézbesíti - mondta Balog Zoltán.Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára arról szólt: az idén várható 4,1 százalékos gazdasági növekedés lehetővé teszi, hogy valamennyi generáció anyagi megbecsülését növelje a kormányzat.Vagyis ki szeretnék fejezni megbecsülésüket a nyugdíjasok iránt is a nyugdíjkiegészítéssel, a nyugdíjprémiummal és egyszeri juttatásként a 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalvánnyal is - mondta a politikus.