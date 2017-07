Időjárás: Nagykanizsa környékén tombol a vihar - fákat döntött ki a szél, nem járnak a vonatok

Fákat döntött házakra és utakra a viharos szél Nagykanizsa térségében kedd este - tájékoztatta a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t.Cseresznyés Dániel elmondta: a viharos szél háztetőket bontott meg, és egy nagykanizsai csarnoképület tetőszerkezetét is megrongálta. A tűzoltók dolgoznak a károk felszámolásán.A vasúttársaság pedig azt közölte honlapján, hogy Nagykanizsa és Nagyrécse között fát döntött a felső vezetékre a viharos szél, ezért nem járnak a vonatok a két település között.A fa eltávolításáig pótlóbuszok viszik az utasokat Nagykanizsa és Zalakomár között.Azt is tudatták, hogy a Budapest-Székesfehérvár-Gyékényes vonalon néhány kedd esti, Nagykanizsáig közlekedő járat menetideje 20-60 perccel nőhet.

Ma sem számíthatunk sok jóra - Narancs riasztást adtak ki a Dunántúlra

Az érintett területeken a következő órákban olyan heves zivatarok lehetnek, amelyeket akár 90 kilométer/óránál erősebb széllökés, intenzív esőzés kísérhet, és akár nagyméretű jégdarabok is hullhatnak.A heves zivatarok veszélye miatt több dunántúli járásra másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat kedd délután.Az érintett területeken a következő órákban olyan heves zivatarok lehetnek, amelyeket akár 90 kilométer/óránál erősebb széllökés, intenzív esőzés kísérhet, és akár nagyméretű jégdarabok is hullhatnak.Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerintBudapesten és Pest, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyében elsőfokú a figyelmeztetés.A meteorológiai szolgálat azt írta: délután, kora este elsősorban a Dunántúlon várhatók délnyugat felől zivatarok. Emellett általábanA zivatarokat viharos szél, intenzív csapadék kísérheti. Néhol, kiemelten az Alpokalján, a Dél-Dunántúlon, illetve északkeleten heves zivatar is előfordulhat 90 kilométer/óra feletti széllel és jégesővel., amely szerda reggeltől kelet felé távolodik.A záporokkal, zivatarokkal, megerősödő, zivatar környezetében viharossá fokozódó széllel érkező front várhatóan éjfél körül éri el a Duna vonalát., az ország nagyobb részén azonban 26-29 fokos középhőmérséklet várható. EmiattAzt írták: szerdán az ország délkeleti felén még 25, 26, máshol 25 fok alatti középhőmérséklet várható. Az előrejelzés szerint a minimumok 17 és 23, a maximumok 28 és 32 fok között alakulnak.