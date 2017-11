Így enged el 1 milliót gyermekenként a jelzáloghitelből a kormány

Házastársak, élettársak csak együttesen igényelhetik a kedvezményt, nekik a hitel fedezetét képező lakásban együttesen legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük.

Ha együttes igénylés esetén az igénylők egyike nem adósa a jelzáloghitel-szerződésnek, az igénylőn kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Házastárs, élettárs vér szerinti vagy a kérelem benyújtását megelőzően örökbefogadott gyermeke, illetve jelzáloghitele után is igényelhető. Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni a gyermekszám számítása során.

A támogatás elsősorban a tőketartozás csökkentésére használható fel, ha pedig a tőketartozás már kisebb a támogatás összegénél, akkor (ide nem értve a késedelmi kamatot) a tőketartozás járulékai csökkenthetők vele. Ha ezek is "elfogynak", az 1 millió forintig fennálló különbözet nem vehető fel.

Egy gyermek után csak egyszer vehető igénybe a támogatás, gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek minősül (kivéve, ha időközben nagykorúvá válik).

Csak köztartozásmentes, illetve büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült igénylők vehetik fel. A feltételeket (a lakáshitelhez kapcsolódókat is) a járási hivatal ellenőrzi.

337/2017. (XI.14.) számon jelent meg a november 14-ei Magyar Közlönyben a rendelet a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről. Ennek részleteiről számolt be a portfolio.hu A 2018. január 1-jétől hatályos rendelet alapján a jogszabály címe ellenére azoknak a szabad felhasználású jelzáloghiteleknek a csökkentésére is igénybe lehet venni a támogatást, amelyet már felvettek. A jövőben felveendő hitelek közül csak a kifejezetten lakáscélú hitelek csökkenthetők így.A rendeletből kiderült az is, hogy a kedvezményt azok a családok vehetik igénybe, ahol a harmadik vagy a további gyerek 2018. január 1-je után születik, de örökbefogadott gyerek után is jár a kedvezmény, illetve akkor is, ha az anya már legalább a terhesség 12. hetében jár az igénylés idején, amit a a területileg illetékes járási hivatalnál lehet megtenni, díjmentesen.