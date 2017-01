Így fűtsön az extrém hidegben!

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az MTI-nek szombaton késő délután elmondta: az Országos Meteorológiai Szolgálat Nógrád megye területére harmadfokú, piros figyelmeztető előrejelzést adott ki az extrém hideg miatt, az éjjel akár mínusz 25 Celsius fok alá süllyedhet a hőmérséklet.



Nagyon fontosnak nevezte, hogy a fűtés során mindig olyan tüzelőanyagot használjanak az emberek, aminek az elégetésére az adott fűtőeszközt megtervezték. Felhívta a figyelmet arra, hogy senki ne fűtsön háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert ezek fokozzák a kéményben a korom lerakódását, ami kéménytűzhöz is vezethet.



Hangsúlyozta, hogy ahol nyílt égésterű fűtőeszközt használnak, ott a rendkívüli hideg ellenére is rendszeresen szellőztessenek. Ezek az eszközök ugyanis a szoba levegőjét használják el, és ha a tűz nem kap megfelelő levegőutánpótlást, könnyen mérgező szén-dioxid keletkezik a helyiségben.



Mukics Dániel kitért arra, hogy az utazni szándékozók minden közlekedési ágazatban készüljenek hosszabb menetidőkre, az autósok pedig csak a téli időjárásra felkészített járművel induljanak útnak. Legyen náluk feltöltött mobiltelefon, és ha szükséges, a 112-es segélyhívó számon kérjenek segítséget.



A helyettes szóvivő közölte azt is, hogy az áramszolgáltatás délutánra mindenhol helyreállt, lehet használni az elektromos fűtőeszközöket, ezért melegedőhelyeket nem kellett beüzemelni.