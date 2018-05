Így reagáltak a pártok a pénteki kormányalakításra

​MSZP: Európa-ellenes kormány alakult



Ma egy Európa-ellenes kormány alakult, amely szembe megy azzal az értékvilággal és azzal a társadalommal, amely az Európai Uniót választotta otthonának - mondta Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján. A politikus bejelentette, hogy indul az MSZP választmányi elnöki tisztségéért.



Ujhelyi István azt mondta, az Orbán-kormány bűnt követ el a magyar nemzettel szemben, ha folytatja azt a magatartást, amelyet az európai közösséggel, az európai értékekkel szemben megengedett magának az utóbbi években.



Az elmúlt hetekben sorra születettek meg azok a jelentések a különböző európai parlamenti bizottságokban, amelyek Magyarországról, a magyar jogállamiságról állítanak ki bizonyítványt. Ezek a bizottsági jelentések jobboldali, kereszténydemokrata és baloldali képviselők szavazataival születettek az Orbán-kormány jogállamiságot sértő ténykedése ellen - fogalmazott.



"A náci birodalmi gépezet és a sztálini diktatúra volt az, amely a haza ellenségének nevezte mindazokat, akik saját országuk diktatúrája ellen kívántak fellépni. Az Orbán-kormány eljutott odáig, hogy mindenki hazaáruló és a nemzet ellensége, aki megkérdezi, hogy Orbán mire költi a nemzeti vagy az uniós forrásokat, és az is, aki nem hajlandó szó nélkül eltűrni, hogy az Orbán-kormány tönkreteszi a magyar demokráciát" - mondta a politikus.



Ujhelyi István felszólította az Orbán-kormányt, hogy álljon meg ezen az úton. Hozzátette: ma az a hazafi, aki az Európai Unió tagjaként látja Magyarországot. "Én is elutasítom a migrációt, a kötelező betelepítési kvótát, de igent mondok az európai értékekre" - hangoztatta.



Ujhelyi István a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy indul az MSZP választmányi elnöki tisztségéért a párt június 17-ei kongresszusán.



Dolgozni akar, mert újjá kell építeni a magyar demokráciát és a legerősebb ellenzéki pártot - jelentette ki. Ehhez szükség van egy olyan csapatra, amelyben vége egymás kibeszélésének, kijátszásának, és ezt a csapatot Tóth Bertalannak kell vezetnie - tette hozzá.





DK: "látványszínház" a miniszterek eskütétele



A Demokratikus Koalíció (DK) "látványszínháznak" tartja a miniszterek eskütételét, szerintük a tárcavezetők nem az országot, hanem Orbán Viktor miniszterelnököt fogják szolgálni - a párt frakcióvezető-helyettese közleményében ezzel indokolta képviselőcsoportja távolmaradását az Országgyűlés pénteki üléséről.



Vadai Ágnes az MTI-hez eljuttatott kommünikében azt írta: a DK képviselői ebben a produkcióban nem hajlandóak statisztálni.



Emlékeztetett: a miniszterek bizottsági meghallgatásain nemmel szavazva már kifejezték az ellenzék akaratát. "A DK továbbra sem alkuszik Orbán rendszerével" - zárta közleményét.





A KDNP a jövőben is segítené a magyar családok megerősödését



A kereszténydemokraták - mint ahogyan eddig is tették - kormányzati szerepvállalásukkal minden magyar család megerősödését és a határokon átívelő nemzet sorsának jobbítását kívánják elősegíteni - közölte a kisebbik kormánypárt pénteken az MTI-vel, miután kabinet tagjai esküt tettek a parlamentben.



Pénteken a KDNP országgyűlési frakciójának tagjai közül ketten, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős tárca nélküli miniszterként, Süli János pedig a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszterként tett esküt.





Fidesz: az ellenzék továbbra sem fogadja el a választók akaratát



Az ellenzéki pártok továbbra sem képesek elfogadni a választók akaratát és továbbra is saját, kicsinyes politikai harcaikkal vannak elfoglalva - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteken Budapesten újságíróknak.



Hidvéghi Balázs az új kormány megalakulása alkalmából tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormány a magyar választók egyértelmű felhatalmazásával kezdheti meg a munkát.



Az áprilisi választáson a Fidesz-KDNP különlegesen erős bizalmat és támogatást kapott a szavazóktól arra, hogy folytassa az ország kormányzását - tette hozzá.



Az ellenzék ugyanakkor nem képes elfogadni a vereséget, amit jelez, hogy nem jelentek meg az Országgyűlésben a miniszterek eskütételénél. A választók akaratával szemben, nem az ország ügyeivel, csak kicsinyes politikai harcaikkal foglalkoznak - fűzte hozzá.



A Fidesz-KDNP és a most megalakult nemzeti kormány céljai ugyanakkor változatlanok: "keresztény kultúránk, a határok és az ország szuverenitásának a védelme".



"Mindent el fogunk követni, hogy Magyarországot megőrizzük magyar országnak és nem engedjük, hogy bevándorlóországot csináljanak belőle" - szögezte le.



Hangsúlyozta, továbbra is a munkában és a magyar családokban hisznek és azért fognak dolgozni, hogy a pénzügyi stabilitás megőrzése mellett minél inkább tudják támogatni a magyar vállalkozásokat. "Célunk a teljes foglalkoztatottság és a magyar családok minél erősebb támogatása a jövőben is" - mondta Hidvéghi Balázs.





Jobbik: folytatjuk a munkát a hitelkárosultak érdekében



A Jobbik az új parlamenti ciklusban is folytatja munkáját a devizahitel-károsultak helyzetének rendezése érdekében - mondta a Jobbik alelnöke pénteki sajtótájékoztatóján.



Z. Kárpát Dániel jelezte, a kormány megalakulása után ő szólalt fel először az Országgyűlésben, és felhívta a figyelmet arra, hogy halaszthatatlan cselekvésre van szükség a devizahitel-károsultak helyzetének rendezése érdekében, valamint meg kell állítani a kilakoltatásokat.



Szerinte beszédes, hogy a Fidesz-KDNP "a szokásos beképzelt politikáját folytatva" még egy ötperces ellenzéki felszólalást sem hallgatott végig.



Beszámolt arról: a Jobbik az új ciklusban is folytatja munkáját a devizahitel-károsultak helyzetének rendezése érdekében, így ismét benyújtotta a felvételkori árfolyamon való forintosításról szóló javaslatát, továbbra is aktív kommunikációt folytat a hitelkárosultakkal, működteti a devizahiteles kerekasztalt, és a jövőben is meginvitálja a Parlamentbe a hitelkárosultakat minden róluk szóló ülésre.



A Jobbik alelnöke kérdésre válaszolva az új kormány névsorát úgy értékelte: Orbán Viktor "személyes válogatottjáról" van szó, szerinte legfőképpen a lojalitás volt a fokmérője, hogy kiből lehet miniszter és kiből nem. Hozzátette: ez nem zárja ki, hogy szakmailag kompetens személyek is szerepelnek a miniszterek névsorában, de az a kérdés hogy Orbán Viktor mennyire nyúl majd bele a munkájukba, illetve a miniszterelnök legszűkebb köre átnyúl-e majd a fejük felett.



Úgy vélte: három hónap múlva lehet hitelesen megítélni az új kormány működési alapelveit, ugyanakkor tisztán látható Orbán Viktor egyszemélyes kézi vezérlése és a politikailag másként gondolkodókkal szembeni fenyegető magatartás is.



Arról, hogy az ellenzéki pártok közül csak a Jobbik vett részt a miniszterek eskütételén, Z. Kárpát Dániel azt mondta: "a nem ijedős ellenzéki erők felveszik a kesztyűt" a kormánypártokkal, az a "politikai cirkusz", amit Gyurcsány Ferenc és más kisebb ellenzéki pártok csinálnak, a bohózat kategóriájába tartozik.



Kérdésre válaszolva a Jobbik alelnöke a múlt heti elnökválasztáson alulmaradt Toroczkai László nyilatkozataira reagálva kijelentette: semmiféle pártszakadástól nem tart, ugyanakkor nem hiszi, hogy levelezéssel, tévéstúdiókból üzengetéssel kell a fennálló problémákat rendezni. Z. Kárpát Dániel azt mondta: bízik abban, hogy az érdekelt felek le tudnak ülni és tisztázni tudják a nézeteltéréseket.