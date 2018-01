Így szállították el a migránsokat csempésző repülőgépet - videó, fotók

A Magyarország területére Ukrajnából légi úton, illegálisan érkezett három afgán és nyolc vietnami állampolgár közül, egy afgán férfi menekültstátuszt kért, őt a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a rendőrség az ideiglenes biztonsági határzárhoz, a tranzitzónába kísérte január 17-én. Tíz útitársát, a lefolytatott idegenrendészeti eljárás keretében a rendőrség Magyarország területéről kiutasította - közölte aAz Európai Közösség és Ukrajna között hatályban lévő visszafogadási egyezmény alapján a rendőrség a külföldieket az ukrán határőrizeti szerv munkatársainak átadta a beregsurányi közúti határátkelőhelyen január 19-én.A nyíregyházi repülőtérre szállították január 18-án, azt az An-2 típusú, ukrán lajstromozású repülőgépet, amely korábban a 11 illegális migránssal a fedélzetén landolt Kállósemjén külterületén, egy mezőgazdasági területen. A migránsokat szállító légi járművet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr- főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága az embercsempészés elkövetésének gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőeljárásban lefoglalta.Az Ukrán Állami Határőrszolgálat megerősítette, hogy Ukrajnában szállt fel az a tizenegy migránst szállító repülőgép, amelyeta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kállósemjén határában - tette közzé oldalán a"Tényleg megtörtént az eset, a repülőgép az ukrán-magyar határtól távol eső régióban szállt fel" - nyilatkozta az Ukrinform hírügynökségnek Oleg Szlobodjan, az Ukrán Állami Határőrszolgálat szóvivője a kárpátaljai magyar hírportál tudósítása szerint.A szóvivő elmondta, az ukrán határőrségnél észlelték a Magyarország felé tartó An-2-es típusú repülőgépet, ám szavai szerint nem rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyekkel meg tudnának állítani egy, az ukrán légteret átszelő légi járművet. Oleg Szlobodjan kiemelte, a magyar hatóságokkal szorosan együttműködve dolgoznak az ügy részleteinek felderítésén, a repülőgép tulajdonosának - aki avdijivkai (Donyeck megye) lakcímen van bejelentve - adatait már átadták az illetékes hatóságoknak.Hozzátette: vizsgálják, hogy a tulajdonosnak lehetett-e köze a nem éppen hétköznapi embercsempészéshez, valamint azt is, hogy az illetékes szervek miért nem reagáltak kellően a határőrség riasztására.Az ukrán lajstromjelű An-2-es repülőt egy szabadnapos rendőr vette észre hétfő este, amikor a kisgép leszálláshoz készülődött Kállósemjén határában. A rendőrök a terep átkutatása után tizenegy migránst találtak; nyolc vietnamit a község templomkertjében, három afgánt pedig egy helyközi autóbuszjáraton fogtak el. A repülőgép landolás után valószínűleg elakadhatott a szántásban, ezért nem tudott ismét felszállni, a gépet így elhagyta a személyzet és az utasok is.A repülőgép pilótáját jelenleg is keresi a rendőrség.Az egyik afgán állampolgár menekültstátusz iránti kérelmet nyújtott be, így őt a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárnál lévő tranzitzónába kísérték. A többieket az Európai Közösség és Ukrajna között lévő visszafogadási egyezmény szerint az ukrán határőrség munkatársainak adták át péntek délután a beregsurányi magyar-ukrán határátkelőhelyen.