Így történnek a balesetek a buszsofőrök szemszögéből: videón néhány tipikus eset

A buszsofőrök leggyakoribb hibái



Bár ez a cikk az autósok, motorosok és a többi közlekedő életveszélyes hibáiról szól, a VT-Arriva arra a kérdésre is válaszolt, hogy melyek a hivatásos buszsofőrök leggyakoribb hibái. A választ megtalálják ide kattintva.

Öt éve cirkálnak a főváros útjain a VT-Arriva buszai, melyekre külső és belső kamerákat is szereltek. A felvételeket eddig senki nem láthatta a cég dolgozóin és a rendőrségen kívül, most azonban néhány tipikus esetet közzétettek.A sofőrnek mindig az utasokat kell védenie, hiszen az álló és menetiránynak megfelelően ülő utasok zömének esélye sem volna megkapaszkodni a nagy fékezéskor, sokan egyáltalán nem kapaszkodnak. Az utasok védelme érdekében akár meg is törhetik a buszt.És akkor íme, a leggyakoribb szabálysértések a busz külső és belső kameráinak szemszögéből. (Az összes felvétel kis sebességnél készült, a buszok sokszor lépésben, vagy egy kerékpáros tempójában haladtak, amikor megtörténtek a balesetek, melyeknek szereplői egy esetben sem szenvedtek szenvedtek maradandó sérülést. A videókhoz fűzött kommentek a teljes cikkben, itt.