Így zajlott a Stop Soros törvénycsomag vitája az Országgyűlésben

Miniszterelnöki Kabinetiroda: nehezebb lesz bevándorlást szervezni



Sokkal nehezebb lesz a jövőben Magyarországon bevándorlást szervezni, támogatni és finanszírozni, ha az Országgyűlés elfogadja a Stop Soros törvénycsomagot - mondta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár kedden a parlamentben.



Tuzson Bence a három törvényjavaslatot tartalmazó csomagot ismertetve kiemelte: a korábbi tervezet csak regisztrációt írt volna elő a migrációt támogató szervezeteknek, a szigorított forma már belügyminiszteri engedélyhez kötné ezt a tevékenységet.



Azon szervezeteknek, amelyek engedélyért folyamodnak, át kell esniük a nemzetbiztonsági eljáráson - mondta az államtitkár.



Az előterjesztés tartalmazza a 25 százalékos bevándorlásfinanszírozási illetéket is, a szervezetek számára utalt külföldi pénz után, és azt is, hogy akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország schengeni határaitól 8 kilométeres sávban.



Fidesz: a magyar nép kezébe helyezik a döntést



Németh Szilárd (Fidesz) közölte: a javaslatról csak a választások után dönt a Ház, vagyis a magyar nép kezébe helyezik a törvénycsomag elfogadását.



A migráció szerinte egész Európa jövőjét minimum 50-100 évre meghatározza, azzal Brüsszel is folyamatosan foglalkozik, de már az ENSZ is egy migrációs csomagon fáradozik.



A kormány mindkét helyen képviseli a magyar álláspontot, vagyis hogy nem akarunk bevándorlóországgá válni, kevert etnikumúvá és kevert vallásúvá, mert fontosak keresztény gyökereink - mondta.



Úgy folytatta: Brüsszel szerint a migráció jó dolog, az európaiaknak pedig le kell mondani a gyermekek vállalásáról, ehelyett Ázsiából, Afrikából kell dolgos kezeket hozni.



Ezt nem fogadhatjuk el, a bevándorlás, a migráció nem jó dolog - szögezte le Németh Szilárd.



Európa elsődleges feladata, hogy megvédje határait, a szolidaritást pedig az európai szabad nemzetek között kell gyakorolni.



Szerinte jogilag megkérdőjelezhető módon jelennek meg előterjesztések "Soros György zsebében lévő emberektől". Magyarország azonban részt kíván venni ezen anyagok kidolgozásában, hogy ne nélkülünk hozzák a döntéseket - tette hozzá.



KDNP: a javaslat megakadályozhatja, hogy bevándorlóország legyünk



Vejkey Imre (KDNP) szerint az eddigi intézkedések mellett a "Stop Soros" javaslat újabb akadály az előtt, hogy Magyarország bevándorlóország legyen. A belga miniszterelnök kvótaultimátuma, az ENSZ migrációs csomagja és Brüsszel "támadásai" szerinte jól jelzik, hogy a "Soros-tervet" mindenáron át akarják vinni a brüsszeli döntéshozatalon, és kötelező kvótákkal akarják széttelepíteni a migránsokat.



A törvénycsomag három csapással sújt le a bevándorlást szervezőkre és finanszírozókra - mondta, és ismertette az előterjesztést.



Vejkey Imre felhívta a figyelmet az ENSZ globális migrációs paktumainak veszélyeire.



A dokumentum azt is tartalmazza, hogy a menekülteket nem táborokban, hanem a többségi társadalom által lakott településeken helyeznék el - tette hozzá.



A dokumentumban a nyílt társadalom eszméi kapnak helyet - mutatott rá. Vejkey Imre a tervezet legkritikusabb elemének azt nevezte, hogy ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami fellépést.



Közölte azt is: az ENSZ közgyűlésében többségben vannak a kibocsátó országok, vagyis "sok jóra nem számíthatunk".



Jobbik: semmit nem old meg a javaslat



Mirkóczki Ádám (Jobbik) szerint "épeszű embernek fizikai fájdalom hallgatni" az elhangzott érveket.



Feltette a kérdést: mi az, amire a büntető törvénykönyv nem ad lehetőséget az illegális bevándorlással szemben?



Semmi, de évek óta kampánycélra használja a kormányoldal a bevándorlást - válaszolta meg azt.



Az elmúlt évek során számtalanszor szigorítottak törvényeket e cél érdekében - emlékeztetett.



Ki és mi akadályozza a titkosszolgálatokat, hogy végezzék a munkájukat? - sorolta kérdéseit, hozzátéve: az ő kezükbe sem ad a jogszabály semmi olyant, ami erősítené a biztonságot.



Miért tartjuk fenn a bevándorlás okozta válsághelyzetet? - folytatta a kérdéseket.



Szerinte a kormányoldal a kereszténység védelme alatt hatalmas károkat okoz a társadalomban.



LMP: "kampánytörvénykezés" folyik



Sallai R. Benedek (LMP) azt mondta, nem új dolog a globális migrációs krízis, viszont a kormánypártok csak most ismerik fel.



Szavai szerint a jelenlegi jogrendszer megfelelő lehetőségeket biztosít a probléma kezelésére.



Úgy fogalmazott, hogy "kampánytörvénykezés" folyik: kampánycélokra kezdték használni a jogszabályokat, ami"gyalázatos".



Azt mondta, hogy a jogszabályok értelmében jogellenes tevékenységre nem lehet civil szervezeteket létrehozni. Ha tehát működnek jogellenesen civil szervezetek, akkor alkalmatlan a kormány - jelentette ki.



Hangsúlyozta, hogy a kabinet egy része Soros-ösztöndíjasokból áll, és a Fidesz vidéki hálózatának felépítésében is segített Soros György.



Sallai R. Benedek problémának nevezte, hogy a kormánypárti politikusok keresztény értékeket vesznek a szájukra.



Ha elriasztják a civileket, nem lesz, aki segítsen - hangoztatta.



Az LMP-s képviselő feltette a kérdést, hogy miért nem a putyini befolyást vagy az egészségügy leépítését akarják megállítani a kormánypártok.



Folytatódó vita a Stop Soros törvénycsomagról



A Stop Soros törvénycsomagról szóló összevont vita folytatásában Fodor Gábor (független) azt mondta, a Liberálisok a leghatározottabban elutasítják a törvényjavaslatot, amely véleményük szerint veszélyes propagandacélokat szolgál, indulatokat és gyűlöletet kelt.



Úgy fogalmazott, hogy tipikus bűnbakképzésbe zavarják bele az országot. Helytelen és téves, amit a kormánypártok tesznek - hangoztatta.



Soros Györgynek is szerepe volt abban, hogy létrejött a Fidesz - mondta, felidézve, hogy személyesen is találkozott az üzletemberrel.



Sokat jelentett, hogy fel tudták szerelni technikai eszközökkel a vidéki irodáikat. Amíg a Fidesz ifjúsági szervezetként működött, Soros György önzetlenül segítette - nyomatékosította Fodor Gábor.



Mátrai Márta (Fidesz) azt mondta, a keresztény, konzervatív értékeket valló politikusok tisztelik a múlt nemzetmegtartó igyekezetét. A választás tétje az erős Magyarország - jelentette ki.



A Stop Soros törvénycsomag a társadalom támogatását élvezi - hangoztatta.



Az idegenrendészeti távoltartás célja, hogy távol tartsák azokat, akik ellentétesen cselekszenek a magyarok érdekével. Azt akarják, hogy Magyarország ne legyen bevándorlóország - emelte ki, az Országgyűlés támogatását kérve.



Sallai R. Benedek (LMP) úgy fogalmazott, "rút hálátlanság" a Fidesz részéről Soros György démonizálása.



Méltatlan a Házhoz a javaslat megvitatásának módja - vélekedett.



Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár azt mondta, elvi vita alakult ki: támogassák-e a migrációt vagy sem.



A Jobbikról sokszor azt gondolja, szavakban erős és tettekben gyenge. Most azonban szavakban is gyengévé vált az ellenzéki párt - hangoztatta.



Amit Mirkóczki Ádám (Jobbik) elmondott, az nem felel meg a valóságnak - jelentette ki.



A bevándorlás okozta válsághelyzet fenntartásának egyik legfontosabb indoka, hogy a NATO becslései szerint is 60 millió ember érkezik majd Európába a következő időszakban - emelte ki. Halkan nem lehet küzdeni, ez a feladás politikája lenne - tette hozzá.



Az LMP-sek álláspontja egymásnak ellentmondó - vélekedett Tuzson Bence. Fodor Gábor legalább következetes - jegyezte meg.



A törvényről az új Országgyűlésnek kell majd határoznia - közölte az államtitkár.