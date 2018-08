Illegális bevándorlás - Bakondi: határőrizet nélkül nincs belbiztonság Európában

A főtanácsadó Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Matteo Salvini olasz belügyminiszter keddi találkozója kapcsán azt mondta:

Magyarország és Olaszország számos kérdésben egyetért, köztük abban, hogy a határokat őrizni kell, továbbá, akik bejutottak Európába és nem jogosultak menekültstátuszra, azokat vissza kell szállítani.

Leszögezte: a magyar kormány konzekvensen azon az állásponton van, hogy a határokat le kell zárni. Magyarország déli határán megmutatta, hogy ezzel meg lehet állítani az illegális migrációt. Míg Olaszország, s korábban Ausztrália azt is bebizonyította, hogy a tengeren is meg lehet állítani az illegális bevándorlást.Bakondi György kitért arra is, Olaszország azt szeretné, ha segítséget kapna abban, hogy a náluk lévő migránsokat átvegyék a kvótarendszer nyomán. Ezt Magyarország nem tartja helyesnek. Ugyanakkor az, hogy a határőrizetben és a menekültstátuszra jogosulatlanok visszaszállításában egyetértenek, megalapozhat egy hosszú távú együttműködést Olaszországgal - tette hozzá.A jövő évi európai parlamenti választások kapcsán Bakondi György elmondta: a korábbi választásokon Európa-szerte belpolitikai elvek szerint szavaztak az emberek. Most viszont egy európai szintű kérdés, az illegális migráció határozhatja meg az emberek véleményét - vélekedett a főtancsádó, megjegyezve: Emmanuel Macron francia elnök már "Európai Egyesült Államokról" beszélt, amelynek ellenségei a nemzetállamok, köztük konkrétan például Olaszország és Magyarország