Illegális bevándorlás - Szijjártó: további támadásokra kell felkészülni

A külgazdasági és külügyminiszter úgy vélekedett: a migrációs válság már három éve áll az európai politikai diskurzus középpontjában, ám továbbra is elképesztő képmutatás övezi a kérdést.



Ugyanakkor, miközben az Európai Parlament és az Európai Bizottság sem adta fel a felső határ nélküli folyamatos betelepítés tervét, az látható, hogy szinte minden tagállam álláspontja közelít a magyar kormány azon álláspontjához, hogy erősíteni kell a külső határok védelmét és az unión kívül kell kezelni a problémát - tette hozzá.



Szijjártó Péter elképesztőnek nevezte Martin Schulznak, a német "szocialisták" (SPD) vezetőjének Magyarországot elítélő nyilatkozatait. Szerinte a politikus figyelmen kívül hagyja, hogy Németország Magyarországnak köszönheti a migrációs nyomás csökkenését. Vagyis Németország déli határa ma a magyar-szerb és a magyar-horvát határon található, és ha Magyarország nem költött volna mintegy egymilliárd eurót a déli határok védelmére, Németországnak sokkal nagyobb problémával kellene szembenéznie.



Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi (LIBE) bizottsága látogatást tesz Magyarországon, a miniszter azt mondta, hogy a testület tevékenysége "egy színház", és már kész van a Magyarországot elítélő jelentése.



A bizottság bevándorló kontinenssé kívánja változtatni Európát, amivel Magyarország nem ért egyet - jelentette ki.



Szijjártó Péter a Kossuth Rádió keddi 180 perc című műsorában azt hangsúlyozta: a magyarországi diplomáciai nagyüzem azt mutatja, hogy Magyarország továbbra is aktív szereplője a nemzetközi politikának.



Felidézte, hogy tavaly hazánkban járt az egyiptomi, az izraeli, a kínai miniszterelnök, továbbá 15 közép- és kelet euró állam vezetője. Az idén eddig a lengyel és az ír miniszterelnök látogatott Budapestre, Orbán Viktort fogadta a bajor miniszterelnök, illetve a magyar kormányfő szerdán Berlinben találkozik az 50 legnagyobb német vállalat vezetőjével, majd a hónap végén Bécsben az új osztrák kancellárral - sorolta.



Horst Seehofer bajor kormányfő azon nyilatkozatával kapcsolatban, miszerint Bajorország gazdasági szövetséget kíván létrehozni a közép-európai államokkal, a politikus arról szólt: a gazdasági növekedés európai motorja Közép-Európában található, amit a német befektetők is kihasználnak. A többi között 6 ezer német vállalat működik Magyarországon, amelyek 300 ezer embernek adnak munkát. Ebben a helyzetben ésszerű a bajor kormányfő felvetése.



Végül példaként említette, hogy a Németország és a V4-ek közötti kereskedelmi forgalom 55 százalékkal meghaladja a német-francia kereskedelmi forgalmat, miközben hagyományosan a német-francia tengelyt tekintik az európai gazdaság motorjának.