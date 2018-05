Illegális pizzériát zárt be a Nébih - Galéria, Videó

Felfüggesztette egy Pest megyei illegális pizzafutár tevékenységét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) tartott közös ellenőrzésen a szakemberek megállapították, hogy az üzlet a szükséges engedély és adószám nélkül végezte tevékenységét, emellett a helyszínen a műszaki, a higiéniai és a személyi feltételek nem voltak alkalmasak élelmiszer készítésére. Az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették. - áll a Nébih közleményében.Április végén a Nébih szakemberei a NAV munkatársaival együtt egy Pest megyei, pizzakészítéssel és kiszállítással foglalkozó magánszemélynél tartottak ellenőrzést. A vizsgálat során megállapították, hogy az egység az élelmiszer-előállításhoz szükséges engedéllyel és adószámmal nem rendelkezik.A helyszínen több, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő műszaki, higiéniai és személyi hiányosságot is feltártak a szakemberek. Például melegvíz-ellátás nem volt sem mosogatáshoz, sem kézmosáshoz, a padozat pedig takarítatlan volt. A helyiség olyan tárgyakkal és eszközökkel volt tele, amelyek az ételkészítéshez nem szükségesek (pl. monitor, óriás sakkbábuk, gépkocsi akkumulátorok, motorolaj, rossz hűtőszekrények stb.). A pizza készítését és kiszállítását végző személyek a szükséges egészségügyi igazolásokkal nem rendelkeztek.Az egységben fellelt nem nyomon követhető és lejárt alapanyagokat a hatóság a helyszínen a forgalomból kivonta és az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette. A NAV eljárást indított, amelynek eredménye akár egymillió forint mulasztási bírság is lehet, és a pizzázó nyilvántartásai alapján utólagos vizsgálatra is sor kerülhet.