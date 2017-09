Ilyet még nem látott: önvezető kamionok konvoja haladt az M1-esen, Lébénynél - videó

Bár azt hihettük, scifibe illő jelenetnek lehettünk tanúi, a szakemberek megerősítették: a technológia valóban készen áll a sofőr nélküli kamionokhoz. És ezt élesben bizonyították is. Pénteken a Volvo Trucks és a Waberer’s International Nyrt. szervezésében első hazai tesztútjára indult három önjáró teherautó az M1-es autópályán ötven kilométert megtéve.A három Volvo az úgynevezett platooning (magyarul „szakaszozás") technológia segítségével közlekedett. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy sofőr csak az első járműben ül, melyet összekapcsolnak a mögötte haladókkal wifin keresztül.Az első hazai tesztúton biztonsági okokból valamennyi teherautóban ült gépkocsivezető, kettő is, ugyanis a Volvo tesztpilótái mellett a Waberer’s munkatársai ismerkedtek az új technológiával.Az önvezető járművek Lébényből indultak, felhajtottak az M1-es autópályára, majd a M85-ös gyorsforgalmi úton, a rábapatonai csomópontnál fordultak meg.A következő évtizedben teljesen megváltozik a közlekedés – jósolta Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, utalva az autonóm és elektromos meghajtású járművek számos újdonságára. Az államtitkár megemlítette azt a Zalaegerszegen épülő tesztpályát is, mely alkalmas lesz önvezető járművek tesztelésére.Illés Dávid, a Volvo Trucks ügyvezető igazgatója és Dér Péter kereskedelmi igazgató szerint a vezető nélküli kamionok mellett szól a termelékenység, a biztonság (kevesebb baleset) és az üzemanyag-hatékonyság (mínusz 10–15 százalék). Kihívást jelent a technológia folyamatos fejlesztése, illetve a törvényi előírások harmonizálása európai szinten. Ugyanakkor a társadalmi elfogadottsága is kérdés: hiszen a kamionokkal szemben is élnek előítéletek, hát még akkor, ha azok sofőr nélkül közlekednek!

Lajkó Ferenc, a Waberer’s International Nyrt. vezérigazgatója a Kisalföld kérdésére azt mondta, három-öt éven belül fokozatosan állnak át a vezető nélküli kamionokra.– A nemzetközi fuvarozáson belül elsőként jelentkezett a munkaerőhiány, melyet részben enyhített az államilag támogatott hivatásos gépjárművezetői képzés. Jövőre flottánkat további 120 kamionnal bővítjük, 150–160 gépkocsivezetőre lesz szükségünk – tudatta Lajkó Ferenc, megjegyezve továbbá, hogy a kamionos fuvarozásban egyszázaléknyi üzemanyag-csökkentés is már jelentős tétel, nem beszélve a platooning technológia által ígért 10–15 százalékról.