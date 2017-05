Indul a Momentum a 2018-as országgyűlési választáson

A Momentum Mozgalom indul a 2018-as országgyűlési választáson - jelentette be a párt elnöke az általuk szervezett hétfő esti budapesti demonstráción, amelynek résztvevői az Európához tartozás mellett álltak ki.



Fekete-Győr András azt is közölte: október 15-én mutatják be programjukat. Azt is mondta, hogy a következő egy évben mindent megtesznek azért, hogy "lebontsák a félelem rendszerét".



Arra hívta fel a demonstráció résztvevőit, hogy a szervezet által a demonstráción kiosztott matricákkal "javítsák ki" a városban "a kormánypropaganda" plakátjait.



Fekete-Győr András arra biztatta az embereket, hogy "aktivizálják magukat", mint fogalmazott, csatlakozzanak a "cselekvés köreihez", amelyek szerinte helyi megoldásokat adhatnak. Hinni kell benne, hogy egy év elég, "be lehet indítani" Magyarországot a közösség erejével - hangoztatta a párt elnöke.



Mi nem megállítani fogjuk Brüsszelt, hanem utolérni - hangsúlyozta, utalva a kormány plakátjaira.



Szerinte Orbán Viktor az "elmaradott" Moszkva irányába tereli a nemzetet a gazdag Európa helyett, de ezt a Momentum az itthon maradt fiatalokkal nem engedi.



Soproni Tamás, a Momentum alelnöke úgy fogalmazott, hogy a bőrén érzi a keleti szelet, Oroszország veszélyt jelent Magyarország szabadságára, orosz propagandával szítanak gyűlöletet magyar és magyar között.



Szerinte nem igaz, hogy Magyarország kompország, mert a nyugati oldalon áll. Arról is beszélt, hogy a kormány nem méltó örököse sem 1848-nak, sem pedig 1956-nak.



Pottyondy Edina, a párt elnökségi tagja a Fidesz Európai Unióval kapcsolatos politikáját bírálva, úgy fogalmazott: a csatlakozás óta eltelt 13 év alatt már meg kellett volna tanulniuk, hogyan kommunikáljanak Brüsszellel.



Kiemelte: míg a szülei generációjának a határátlépés még szorongást jelentett, addig a mostani fiataloknak kaland, ami az uniós tagság eredménye.



A Magyarország uniós csatlakozásának tizenharmadik évfordulóján tartott demonstráción a tüntetők a Szabadság térről vonultak az Andrássy úton keresztül a Hősök terére. Amikor a menet eleje elérte a Hősök terét, a vége a Podmaniczky és az Izabella utca sarkánál tartott. A tömeg a beszédek alatt többször azt skandálta: "Ruszkik haza", valamint "Nem hagyjuk".



A demonstráció végén a tüntetők nagy része szétszéledt, egy részük azonban először a közeli Lenday utcába a Fidesz-székházhoz vonult, majd röviddel később az Oktogonhoz vonultak, ahol a tér közepén megálltak és demonstrálnak. A rendőrség lezárta a forgalmat.