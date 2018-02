Indulhat a választáson az előzetesben lévő Czeglédy Csaba

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) hétfőn érdemi vizsgálat nélkül elutasította azt a fellebbezést, amit egy magánszemély nyújtott be Czeglédy Csaba egyéni képviselőjelöltkénti nyilvántartásba vétele ellen.



A Vas megyei 1-es számú választókerület pénteken vette nyilvántartásba jelöltként Czeglédy Csabát, ez ellen érkezett határidőben jogorvoslat.



A magánszemély beadványában arra hivatkozott, hogy Czeglédy Csaba jelenleg többmilliárd forintos költségvetési csalás miatt folyik büntetőeljárás és ezért előzetes letartóztatásban van. A beadványozó a választás tisztaságának megóvása, a jóhiszemű joggyakorlás érdekében kérte a nyilvántartásba vételről szóló határozat megváltoztatását. Hivatkozott arra is, hogy Czeglédy Csaba jelöltkénti indulása - a jelöltséghez kapcsolódó mentelmi jog miatt - felveti a joggal való visszaélés lehetőségét is.



Az NVB hétfőn tárgyalta a fellebbezést és egyhangúlag érdemi vizsgálat nélkül elutasította azt, arra hivatkozva, hogy a jogorvoslat benyújtója nem jelölte meg a konkrét jogszabálysértést és bizonyítékot sem csatolt, holott ezek elengedhetetlenek az érdemi vizsgálathoz.



Patyi András, az NVB elnöke hangsúlyozta: a fellebbező nem jelölt meg olyan jogerős bírósági döntést, amely Czeglédy Csaba választójogból kizárását megalapozta volna, a folyamatban lévő büntetőeljárásra hivatkozás nem lehet alapja a fellebbezés érdemi vizsgálatának. Emellett - tette hozzá - a fellebbezés azt állítja, hogy a jelöltté válás célja kizárólag a büntetőeljárás alóli mentesülés, de erre vonatkozóan sem csatolt be bizonyítékot.



Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet jogorvoslatot benyújtani a Kúriához.



A jelenleg előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka közvetítéssel foglalkozott, és a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.



Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája legutóbb december 13-án hosszabbította meg három hónappal Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását.



Megfellebbezték a Vas megyei 1-es számú választókerület választási bizottságának azt a nem jogerős határozatát, amelyben a testület Czeglédy Csabát független jelöltként nyilvántartásba vette az április 8-i parlamenti választásra - közölte a helyi választási iroda vezetője hétfőn az MTI-vel.



Károlyi Ákos elmondta: a választási iroda a jogszabályi előírásoknak megfelelően a fellebbezést még pénteken továbbította a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Tájékoztatása szerint a fellebbezést egy olyan állampolgár nyújtotta be, aki nem a választókerületben lakik, de jogorvoslatot bármely az országos választói névjegyzékben szereplő választópolgár kérhet. Megjegyezte: a helyi választási bizottságok határozataival szemben három napig lehet fellebbezni, így ebben az esetben a határidő hétfő délután négy órakor telik le. Az Országgyűlésről szóló törvény alapján a jogerősen nyilvántartásba vett jelölteteket a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz.



