Ingyenessé tenné az első diploma megszerzését az Együtt

Az Együtt négy pontból álló felsőoktatási programot jelentett be, amely teljesen ingyenessé tenné az első diploma megszerzését.



Juhász Péter, az ellenzéki párt elnöke szombaton, Budapesten tartott sajtótájékoztatón elmondta, kormányra kerülésük esetén "minden mozdítható pénzt" az oktatásra fordítanának azért, hogy az Orbán Viktor által meghirdetett munkaalapú társadalmat tudásalapúra váltsák. A kormány munkaalapú társadalmi programja ugyanis "összeszerelő üzemmé" változtatta Magyarországot, a tudással rendelkezők pedig elhagyják az országot - fejtette ki.



Az Együtt mindenkinek ingyenessé tenné az első diploma megszerzését, vagyis eltörölné a mai "burkolt tandíjat" - kezdte a párt vezetője négy pontból álló programjuk ismertetését, másodikként említve, hogy adójóváírás formájában mindenkinek visszafizetnék a Diákhitel 2 kölcsöneit.



Juhász Péter közölte továbbá, hogy a hallgatói juttatásokat, például az ösztöndíjakat is megemelnék, miközben a kollégiumi szálláshelyeket olcsóbbá tennék, a felsőfokú intézményekben pedig 3 éves ingyenes nyelvképzéseket vezetnének be.



Derda Ádám, az Együtt ifjúsági tagozatának (Y-GEN) vezetője mindezt azzal egészítette ki, hogy átalakítanák a jelenlegi hallgatói önkormányzati rendszert, mivel az szerintük megbukott, amikor a CEU-ügyben nem állt ki a felsőoktatási autonómia mellett.