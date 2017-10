Interneten árulta petesejtjeit a 36 éves nő

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy 36 éves nő ellen, aki az interneten árulta a petesejtjeit - közölte a vádhatóság csütörtökön az MTI-vel.



A petesejteket megvásárló öt nő ellen az emberi test tiltott felhasználása, illetve annak kísérlete a vád, míg az adományozót ennek a bűncselekménynek a bűnsegédi elkövetésével és csalással vádolják - írta a közleményben Ibolya Tibor fővárosi főügyész.



A vádlott 2013-ban és 2014-ben egy internetes portál petesejt-donációval foglalkozó fórumán álnéven hirdette magát, így ismerkedett meg meddő nőkkel, felajánlotta nekik a petesejtjét, amiért több esetben pénzt is kért. Emellett a donációs eljárás során felmerülő költségekre - utazás, orvosi vizsgálatok - hivatkozva is kért összegeket.



A nő az így megismert emberek közül néhánynak donációs eljárásban valóban adott petesejtet. Ezekben az esetekben az egészségügyi törvény szerinti rokonsági kapcsolat igazolására többnyire hamis iratokat is készítettek, együtt keresték fel a közjegyzőt.



A vádlott tudta, hogy a biológiai korlátok miatt egyszerre több embernek nem adományozhat petesejtet, így a vád szerint később csupán a sértettek pénzének megszerzése volt a célja - mutatott rá a főügyész.



