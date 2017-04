Irgalmatlan tempóban dolgozik a kormány - Készül a lex Jordán is

A megyei jogú városok vezetői kedden kapták a levelet, hogy véleményezzék a tervezetet – úgy, hogy csütörtökre már küldjék is meg az észrevételeiket - tudta meg a válasz.hu A lap úgy tudja, hogy más, a társadalmi egyeztetésbe elvileg bevonandó szervezetek meg nem is kaptak ilyet, miközben a közigazgatási egyeztetés határideje épp ma jár le.A tervezet címe „az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról és az ehhez kapcsolódó kormányrendelet megalkotásáról szóló kormány-előterjesztés", de valójában a szombathelyi színház igazgatójának, Jordán Tamásnak kinevezése körüli botrány adhatja az apropóját.A lényeg viszont az - írják -, hogy a színházigazgatói kinevezések elvárásrendszerét kormányrendeleti szintre vinnék, a miniszter pedig felmentést adhatna mondjuk olyan elvárások alól, hogy a színházigazgatónak szakirányú végzettségre van szüksége. Már ha a pályázó rendelkezik előadó-művészeti szervezetben szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlattal.Mivel - a lap információi szerint -, a kormányrendelet-terv két változatban készült el. A tervezet „B" változata a nyílt pályázati eljárás mellett megteremti meghívásos pályázati eljárás meghirdetésének lehetőségét is.Amennyiben ezt a változatot fogadják el - az informáciők szerint a MMA emellett lobbizik -, akkor arra lehet számítani, hogy az önkormányzatok nem fogják megpályáztatni a posztot, egyszerűen meghívják rá a kiszemeltjüket.Amennyiben ezt a változatot fogadják el, akkor értelmetlenné is válna az egész aprólékos módosítás, ami például olyan új rendelkezéseket tartalmaz, hogy ha a kuratórium választottját nem fogadja el a fenntartó, akkor kötelező megindokolnia azt.