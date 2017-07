Ismét előzetesbe került a lövöldöző S. Ábel - most robbanószert gyártott

Előzetes letartóztatásba került S. Ábel, akit rablás előkészülete miatt fogtak el pénteken a fővárosban - tájékoztatta Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t. A férfit korábban elítélték azért, mert 2013-ban egy budapesti gyorsétterem bejáratánál, majd bent is fegyverrel többször a levegőbe lőtt, előzőleg pedig joghallgatóként diáktársai megölésével fenyegetőzött.



A 24.hu portál arról írt hétfőn, hogy S. Ábel robbantásra készülhetett.



A Fővárosi Törvényszék a birosag.hu weboldalon közzétett közleményében azt írta: robbanóanyaggal visszaélés miatt indult büntetőügyben a gyanúsított előzetes letartóztatását rendelte el hétfőn egy hónapra a Budai Központi Kerületi Bíróság. A végzés nem jogerős.



Közölték: a bíróság szerint a gyanúsított férfi júliusban úgy döntött, hogy robbanószert állít elő és beszerzi a robbanóanyag elkészítéséhez szükséges hozzávalókat. A gyanúsított folyamatosan kísérletezett a szerekkel, és július végére elkészített egy, "megbízhatatlansága és veszélyessége miatt még engedéllyel sem előállítható" robbanószert. A gyanúsított által megalkotott anyag alkalmas emberi élet kioltására, ha felrobban, 3-5 méter sugarú körben okoz súlyos, maradandó sérüléseket. Hozzáfűzték: a robbanás közvetlen környezetében lévő anyagokból leváló úgynevezett másodlagos repeszek is okozhatnak halálos sérüléseket. Megjegyezték: a férfi egyébként kiöntötte az általa előállított anyagot egy erdős területen.



Titkos adatszerzéssel kiderítették, a férfi egy barátjával arról beszélt, hogy prostituáltakat kellene kirabolni. Bár a gyanúsított által részben előállított, részben előállítani tervezett robbanóanyag célja ismeretlen, a bíróság szerint nem kizárt, hogy a rabláshoz , de az is lehet, hogy véletlenszerűen kiválasztott emberek ellen akarta felhasználni az anyagot.



A bíróság indoklásában rögzítette, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, újabb bűncselekményét is büntetőeljárás hatálya alatt követte el. Az aktuális eljárás rablás előkészülete miatt indult ellene, aki korábban beszerzett egy lőfegyvernek nem minősülő, de emberi élet kioltására alkalmas, működőképes muzeális pisztolyt, amelyet a rendőrség július elején lefoglalt tőle.