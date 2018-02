Ismét határozatképtelen lett a nemzetbiztonsági bizottság rendkívüli ülése

Molnár Zsolt, a bizottság szocialista elnöke szerint a kormánypárti képviselők távolmaradása azt jelzi, hogy "kínos" volt nekik hogy eljöjjenek, s "összedőlt a Soros-terv". A testület elnöke ennek kapcsán elmondta: két hete Soros Györgynek küldött levelére még nem kapott választ, de bízik benne, hogy legkésőbb jövő héten megkapja.Molnár Zsolt elmondta, a külügyi tárcától azt a tájékoztatást kapták, hogy Altusz Kristóf helyettes államtitkár Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszterrel külföldön van hivatalos úton. A Miniszterelnökség azt közölte, már mindent elmondtak a "Soros-tervről" - ismertette az MSZP-s politikus, aki szerint viszont valójában semmit sem mondtak a "nem létező Soros-tervről".A bizottság tagjai és a meghívottak negyedórát vártak a kormánypárti képviselőkre, majd elhagyták a termet.Molnár Zsolt felháborodását fejezte ki amiatt, hogy a Fidesz-KDNP ellehetetlenítette a testület munkáját. Kifejtette: ezért nem kaptak választ olyan a "magyar közéletet feszítő" kérdésekre, mint az 1300 menekült befogadása. Botrányosnak nevezte azt is, hogy továbbra sem látni tisztán a honosítási eljárással kapcsolatban. Molnár Zsolt szerint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek tisztáznia kell, miként kell érteni a néhány ezer bűnözőről szóló kijelentését, hiszen ez nemcsak Magyarország, de Európa biztonsága szempontjából is releváns.A szocialista politikus arra is kíváncsi, hogy Rogán Antal miért lett tagja a nemzetbiztonsági kabinetnek, mi az oka, hogy a kampányban ilyen magas szintre kerül a "propagandaminisztérium". Emellett kérdései lettek volna a budapesti repülőtéren történt fosztogatásokról is. Molnár Zsolt szerint Ferihegyen azonnali intézkedésekre van szükség, szigorítani kell a poggyászrakodás, és -ellenőrzés szabályain.Molnár Zsolt kitért arra is, hogy a csütörtöki ülés határozatképtelensége miatt "abszurd módon" a kormány által közbeszerzési mentesítési kérelmekről sem tudtak dönteni. Azt mondta: továbbra is minden két hétben megkísérli a testület összehívását, erről egyeztetni fog a testület fideszes alelnökével, Németh Szilárddal is. Ugyanakkor leszögezte, nem lehet hogy csak olyan napirendeket tárgyaljanak, amely a kormánypártoknak megfelel, mert akkor a Fidesz-KDNP párttestületeként működne a bizottság.Szél Bernadett, a bizottság LMP-s tagja elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kormánypártok "erőfölényükkel visszaélve" ellehetetlenítik a testület munkáját, veszélyeztetve ezzel az ország és a szolgálatok működőképességét, a szolgálatok feletti civil kontrollt. Ezért az LMP-s Szél Bernadett - Kövér László házelnök levele nyomán - Molnár Zsoltot arra kérte, hogy minden eszközzel próbálja meg visszaállítani a testület működőképességét.Szél Bernadett kiemelte: a testület minden tagja - köztük ő is - átesett a szükséges átvilágításon.Az LMP-s politikus cáfolta, hogy a szolgálatok visszautasították volna azt a kérelmét, amellyel a testület tavaly decemberi "Soros-tervvel" kapcsolatos ülésének - Szél Bernadett szavai szerint nyílt információkat tartalmazó - anyagába betekinthessen. Azt a választ kapta, hogy az anyagot csak a testület jogosult megnézni. Amíg viszont a négy kormánypárti és három ellenzéki képviselőből álló testület nem lesz határozatképes, addig ezt nem tudják megszavazni - fejtette ki Szél Bernadett.Erre válaszolva Kiss Zoltán, az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) főigazgatója szóban is megerősítette: ha a testület határozatképes lesz, megadják a tájékoztatást.Mirkóczki Ádám, a bizottság jobbikos tagja amiatt is sajnálta, hogy nem tudtak tanácskozni, mert az AH főigazgatóját az Elios-ügyről is kérdezte volna. A jobbikos politikus azt mondta: a korrupción és a visszaéléseken túl nemzetbiztonsági relevanciája is van az ügynek. Mirkóczki Ádám szerint az AH-nak zárt ülés keretében válaszolnia kell, hogy eddig vagy most zsarolható-e a miniszterelnök családtagjával, vagy családtagjának korrupciós botrányával.A jobbikos politikus az ülésen történteket úgy értékelte: a Fidesz-KDNP részéről folytatódott a "politikai óvoda". Ráadásul, mint mondta: "evolúciós szempontból visszafelé fejlődnek", mert már el sem jöttek az ülésre.Mirkóczki Ádám a testület jövőbeli munkájáról úgy nyilatkozott, nincsenek illúziói, szerinte az áprilisi választásokig nem lesz olyan bizottsági ülés, ahol az ilyen ügyek érdemben felmerülhetnek.Németh Szilárd csütörtökön Budapesten újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy Szél Bernadett a Nemzetbiztonsági bizottsági tagságával "visszaélve" próbált bizalmas információkat kikérni a "Soros-tervről" és a "Soros-hálózatról" az Alkotmányvédelmi Hivataltól. Németh Szilárd szerint ez egy újabb bizonyíték arra, hogy Szél Bernadett "Soros zsebében van". űA kormánypárti politikus jelezet: amíg Szél Bernadett a "Soros-tervről" titkosszolgálati információkat akar kiszivárogtatni, addig nem járulnak hozzá ahhoz, hogy részt vegyen az ülésen.

Korábban írtuk:



Nem vesz részt a Fidesz-KDNP a nemzetbiztonsági bizottság ülésén



A Fidesz és a KDNP képviselői nem vesznek részt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának csütörtöki ülésén, mert szerintük Szél Bernadett, az LMP társelnöke újabb bizonyítékát adta annak, hogy "a Soros-hálózat zsebében van" - közölte a Fidesz-frakció sajtóosztálya az MTI-vel.



Tudatták, a Fidesz-KDNP nem engedi, hogy "az ellenzék már a nemzetbiztonsági bizottságot is a Soros-terv támogatására, végrehajtására használja, már enélkül is óriási a nyomás Magyarországon, hogy engedje be a migránsokat és bontsa le a határzárat".



Soros ugyan még nem, de az emberei már a nemzetbiztonsági bizottságban ülnek - tették hozzá.



Szél Bernadett a nemzetbiztonsági bizottság tagjaként azt kezdeményezte, hogy a testület decemberi ülésén a titkosszolgálatok által részben bemutatott Soros-hálózatról szóló jelentést és dokumentumokat teljes terjedelmükben adják ki neki. A titkosszolgálatok ezt nemzetbiztonsági okok miatt elutasították, de Szél Bernadett most Molnár Zsolton, a bizottság szocialista elnökén keresztül próbálkozik - olvasható a közleményben.



Rögzítették: a kormánypártok felháborítónak és megengedhetetlennek tartják, hogy Szél Bernadett visszaélhessen nemzetbiztonsági bizottsági tagságával, hiszen nem lehet tudni, hogy a megszerzett, a Soros-hálózatról szóló titkosszolgálati dokumentumokat és bizalmas információkat mire akarja felhasználni.



"Egyre több a jel, hogy az LMP és Szél Bernadett - aki köztudottan maga is egy migránspárti Soros-szervezetnél dolgozott - nemzetbiztonsági kockázat, mert idegen érdekeket szolgálnak az Országgyűlés legfontosabb bizottságában is" - fogalmaznak.



A bizottság ismételt összehívását Molnár Zsolt kezdeményezte január végén, hivatkozva arra, hogy a testület előző ülésére nem ment el Orbán Viktor miniszterelnök, hogy bemutassa bizonyítékait a "Soros-terv" létezéséről, és nem sokat tudni az 1300 Magyarországra befogadott emberről sem.