Ismét rászakad az ég az országra

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: késő estig szórványosan várható zivatar néhol lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék, kisebb méretű jég és erős szél kíséretében.



Késő estétől szerda délelőttig előreláthatólag az északnyugati, nyugati megyékben ismétlődő záporokból, zivatarból területi átlagban (elsősorban Győr-Moson-Sopron és Vas megyében) jelentős, akár 20-25 milliméternél is több csapadékra van esély, illetve egy-egy helyen akár lokálisan felhőszakadás - akár 30-40 milliméternél is több csapadékkal - is előfordulhat. Másutt néhol fordulhat elő zivatar intenzív csapadék kíséretében.



Szerdán a nap további részében szórványosan várhatóak zivatarok gyakrabban az ország délnyugati-északkeleti tengelyében. Zivatarok környezetében néhol lokálisan jelentős mennyiségű csapadék, szélerősödés és jellemzően kisebb méretű jég előfordulhat. Egy-egy heves zivatart jégeső - akár 2 centiméter körüli vagy kevéssel afeletti jégátmérővel - és 80 kilométer/óra feletti széllökés kísérheti. A délutántól éjfélig tartó időszakban a Dunántúl déli részén, illetve a középső országrész északi részén várható heves zivatar.



A felhőszakadás veszélye miatt a fővárosra, Pest megyére, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Budapestre, Pest, Fejér, Nógrád, Somogy és Tolna megyére a heves zivatarok miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.



Győr-Moson-Sopron és Vas megyében a sok esőre figyelmeztetnek: itt 24 óra alatt több mint 20 milliméternyi eső várható.



Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-20 Celsius-fok között alakul. Napközben a felhős nyugati tájakon 18-23, máshol 24-30 fokig melegszik a levegő.