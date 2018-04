Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt elnöke pénteken Budapestre látogat

Mazurek a Twitteren tette közzé az információt, majd a PAP hírügynökséget is tájékoztatta erről.



A PAP emellett a lengyel kormányfői hivatalhoz közel álló forrásból úgy értesült, hogy az emlékmű avatásán Mateusz Morawiecki miniszterelnök is részt vesz. A kormányfő hivatala nem adott ki hivatalos közleményt ez ügyben.



A PAP beszámolója szerint a magyar kormány, a fővárosi önkormányzat és Budafok-Tétény önkormányzata együttműködésében létesült, Mementó Szmolenszkért elnevezésű emlékművet péntek délelőtt avatják fel Budapesten.



A 2010-es szmolenszki légikatasztrófában a lengyel állami küldöttség 96 tagja halt meg, köztük volt a PiS elnökének ikertestvére, Lech Kaczynski akkori államfő is.