Jávor Pálról nevezték el a szombathelyi mozi megújult kamaratermét

Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP) Szombathely polgármestere a névadó ünnepségen köszöntőjében úgy fogalmazott: Jávor Pál az első magyar filmszínész volt, aki tehetsége és sármja miatt tűnt ki, és aki Karády Katalin partnereként a filmművészetben maradandót alkotott.Megtiszteltetés, hogy szombathelyi évei okán nevét fogja viselni az AGORA Savaria Filmszínház felújított kamaraterme, amely a magyarországi art mozik hálózatának a tagja - mondta.Hozzátette: tervei között szerepel, hogy azon házak egyikén, ahol a művész és családja lakott, a közeli jövőben emléktáblát helyezzenek el.Feiszt György szombathelyi levéltáros ismertetése szerint Jávor Pál - született Jermann Pál - 1909-től 1914-ig lakott szüleivel és testvéreivel Szombathelyen, elemi iskoláinak egy részét a városban végezte.A névadó ünnepségen részt vett Bognár Levente, Arad polgármestere is, aki hangsúlyozta, hogy szülővárosában is szeretettel és tisztelettel emlékeznek a híres magyar színművészre, akinek alakja ezután egy újabb szállal köti egymáshoz Aradot és Szombathelyt.Az ünnepség után levetítették a Halálos tavasz című filmet, amelynek főszerepében Jávor Pál talán az egyik legismertebb alakítását nyújtotta, és amely egyben későbbi partnere, Karády Katalin első mozifilmje volt.A művészmoziként is működő kamarateremben korszerű, a korábbinál szélesebb ülőfelületű, pohártartós, párnázott fotelekre cserélték a régi székeket.felújítást az Európai Cinema Art mozihálózat, a Nemzeti Kulturális Alap Filmművészeti Kollégiuma, valamint a város önkormányzata támogatta - mondta el Parais István, az AGORA Kulturális Központ igazgatója.Hozzátette: a tervek szerint hasonló székek kerülnek a Savaria mozi nagytermébe is, amelynek nemcsak a padozatát, hanem a hangrendszerét is fel akarják újítani.