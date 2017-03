Javult a magyar lakosság angoltudása

A lap írása szerint a franciák, az olaszok és a spanyolok is rosszabbul beszélnek angolul, mint a magyarok, erre a következtetésre jutott az Education First nevű nemzetközi nyelvoktató cég, amely az angol nyelv ismeretének szintje szerint osztályozza a világ országait.



Magyarország a 2016-os felmérés eredménye szerint a 18. helyen áll a 72 országot tartalmazó listán, amelyen 26 európai állam szerepel. Az utóbbiak körében Magyarország a 15. helye került - számol be a Magyar Nemzet.



A cikkben szerepel, hogy a legfrissebb adatok szerint a magyar felnőttek angolnyelv-tudása illeszkedik abba a nemzetközi trendbe, amely szerint a nők némileg többen beszélik a nyelvet, mint a férfiak.