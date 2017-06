Jelmezes futóverseny is lesz a Rozé Fesztiválon

Mintegy harminc neves pincészet boraival, gasztronómiai újdonságaival, koncertekkel és különleges jelmezes futóversennyel várják a hetedik Rozé Fesztivál vendégeit július 14-15-én Villányban.



A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint latin fiestával tarkított karneváli hangulat fogadja majd a borvidék központjába látogatókat.



Július 15-én délután tartják meg a Rozémaraton elnevezésű jelmezes futóversenyt, amelyen a rózsaszínbe öltözött futók - zenés felvonulás kíséretében - három kilométeres távon mérhetik össze teljesítményüket.



A női és férfi kategóriában induló futóknak rozéfröccs, a gyerekeknek málnaszörp frissítőket is biztosítanak a verseny alatt. A zsűri nemcsak a gyorsaságot, hanem a jelmezek kreativitását is értékeli.



A leggyorsabb és a legkreatívabb indulók helyi rozéborokat, valamint villányi és balatonföldvári vendégéjszakákat is nyerhetnek. A díjak átadása után a futók és a közönség is részese lehet a "villányi szódaháborúnak".



Az MTI-vel közölték, hogy az idei Rozémaratonon ezer feletti indulóra számítanak.



Kitértek arra is, hogy július 15-én a családi programok sokasága mellett 10 órától Szársomlyó-hegyre várják a szervezők az érdeklődőket egy különleges borbarangolásra.



A közönség szórakoztatásáról pénteken a pécsi Pixelplants, a The Biebers és a Intermezzo Latin Club nevű formáció, szombaton pedig mások mellett az Anna and the Barbies és Dallos Bogi gondoskodik.