Jobb minőségű kenyér kerül a polcokra, megszűnik a házi kenyér elnevezés

A 2017. június 22-én hatályba lépő szabályozás értelmében az egyes termékek összetevőinek arányát lényegesen meg kell emelni annak érdekében, hogy az emberek valóban jó minőségű kenyerekhez jussanak hozzá., a JÓkenyér pékmestere úgy látja, hogyAz íz-és minőségjavulástaz fogja garantálni, hogy a termékekben„Az a pékség, ahol ezt nem tartják be, az rozskenyeret nem forgalmazhat csupán rozsosat, amiben a rozstartalmat szintén drasztikusan emelni kell a mostani 15,1 százalékról 30 százalékra." – hangsúlyozta a JÓkenyér pékmestere.Ludwig Klára szerintJúnius 22-e után csak azokat a termékeket lehet teljes kiőrlésűeknek nevezni, amelyek bizonyítottan 60 százalék, vagy afeletti mértékben teljes kiőrlésű lisztből készülnek. Eddig ennek a minősítésnek a birtoklásához a pékségeknek elég volt 5 százalék teljes kiőrlésű lisztből sütött termékeket előállítani.– hívta fel a figyelmet a JÓkenyér szakembere. Hozzátette hasonlóan nagy arányban módosulnak a Graham és a tönkölykenyerek összetevői is. Előbbinél minimum 90 százalékban graham lisztet kell használni sütésnél, utóbbinál pedig 60 százalékban tönkölylisztet a jobb, markánsabb ízélmény érdekében.Fontos változást takar az is, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv új rendelkezéseinek hatályba lépésével, helyette az ebbe a csoportba tartozó termékeket fehér-, vagy búzakenyérként lehet forgalomba hozni.„A kézműves kenyerek kedvelői szintén jó, ha tudják, hogy június 22-e után csak azokat a kenyereket lehet így nevezni, amelyek főleg kézi technológiával, adalék-és tartósítószer nélkül, kovásszal készülnek." – mondta Ludwig Klára, és megerősítette, hogy a friss szabályozás a kenyerek sótartalmának csökkentését is előírja.úgy, hogy ezen értékeknek kéznél kell lenniük írott formában, az üzletben is. Ha pedig a vásárló kéri, akkor ezeket oda kell adniuk az eladóknak.Kerüljék azokat a termékeket, amelyek adalékanyagokat, illetve tartósítószert tartalmaznak." – emelte ki zárásként Ludwig Klára. Hozzátette a JÓkenyér termékeit nem érinti a most életbe lépő változás. Köszönhetően annak, hogy a vállalkozás minden terméke a bevezetése óta megfelel, sőt felülmúlja a 2016. december 22-én, illetve a 2017. június 22-én hatályba lépett szabályozások előírásait.