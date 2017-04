Jobbik: igazságos bérrendezésre van szükség

A Jobbik igazságos bérrendezést sürget az unión belül.



Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt alelnöke hétfői budapesti sajtótájékoztatóján ordítónak nevezte a kelet-európai és nyugat-európai munkabérek közötti különbséget és elképesztőnek tartotta, hogy noha mindezt nemzeti hatáskörben lehet nagyrészt megoldani és segíteni, az uniós soros üléseken "Orbán Viktor és csapata" egyetlen alkalommal sem vetette fel, hogy "a magyar munkaerő indokolatlan kizsákmányolást szenved el".



Szóvá tette azt is, hogy a kormány nem vetette fel a témát a multicégekkel aláírt stratégiai szerződések tárgyalási szakaszában sem.



A jobbikos politikus brutálisnak tartotta a kivándorlást is, amit egyebek mellett a devizahitelek kezelhetetlenségének tulajdonított.



Megjegyezte, euróban számítva a magyar bérek nőttek a legkevésbé, a 27 százalékos áfa rekord és immár a minimálbér is adózik.



Z. Kárpát Dániel közölte, a rendezést egyebek mellett a kohéziós alapok átcsoportosításával képzelik el, amely helyzetbe hozná a vállalkozásokat és béremeléshez vezetne. Fontosnak tartotta azt is, hogy a multicégeket is bevonják a közteherviselés hatálya alá.



A Jobbik javaslatai közé sorolta a termelést támogató adórendszert és az otthonteremtési programot is.



A politikust kérdezték a vasárnapi tüntetésről is. Azt felelte, pártja normális álláspontot képvisel a két szélsőség között, a kormány "politikai bunkósbottal" próbál bezárni egy egyetemet, amelynek az ideológiai képzése elfogadhatatlan. Értékelése szerint a társadalmi felháborodás nem ennek a kérdésnek szól, hanem a tehetetlenségnek és a csalárdságnak, s egyes kormányközeli emberek meggazdagodása is indulatokat vált ki.